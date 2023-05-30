Группа абхазских ветеранов отправилась на митинг в Сухуме

30 мая 2023, 14:31

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Несколько десятков представителей общественного союза ветеранов и граждан Абхазии "Аиааира" отправились на протестный митинг оппозиции на Театральную площадь в Сухуме.

Как писал "Кавказский узел", власти Абхазии предприняли беспрецедентные меры безопасности в преддверии митинга оппозиции, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" журналисты. Митинг запланирован на 14.00 мск. В ночь на 30 мая стало известно, что сотрудники МВД Абхазии задержали активистов и стянули технику к комплексу правительственных зданий в Сухуме в связи с запланированным митингом оппозиции. МВД опровергло эти сведения.

Представители общественного союза ветеранов и граждан Абхазии "Аиааира" направились к Театральной площади в Сухуме, где анонсирован протестный митинг оппозиции после того, как почтили память погибших войнов в парке Славы, сообщил сегодня Telegram-канал "Аиишара".

К публикации приложено видео, на котором группа мужчин по четыре пять человек подходит к памятнику погибшим, и склонив головы, несколько секунд стоят у памятника. Всего в группе насчитывается 45 человек, следует из видеозаписи.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.