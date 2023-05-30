Запрет на купание в море рассердил жителей Каспийска

30 мая 2023, 10:29

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Мэрия Каспийска предупредила о запрете купаться в море из-за санитарно-эпидемиологической ситуации. Местные жители раскритиковали в Telegram городскую администрацию. Властям следует бороться с загрязнением Каспийского моря, а не вводить запреты на купание, заявили они.

Предупреждение о том, что в прибрежной зоне купание запрещено администрация Каспийска опубликовала сегодня в своем Telegram-канале.

"Запрещено купание в акватории водных объектов прибрежной зоны городского округа "город Каспийск" на период летнего купального сезона 2023 года до улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации", – сказано в публикации.

Этот пост в Telegram-канале администрации Каспийска, на который подписаны 4736 пользователей, на 09.35 мск набрал 809 просмотров и 11 комментариев. Часть их авторов отметила, что люди купаются в море, несмотря на запрет.

"Каждый год одно и то же, но на пляже мест не бывает. Самим не смешно?" – спросил пользователь Fix Device.

"Как исправлять ситуацию будем?" – задался вопросом пользователь Гааврил Лавин.

"А не судьба запретить прибрежным ресторанам и коттеджам сливать канализацию в море?" – поинтересовался пользователь Emma Gazi.

"Это продолжается из года в год. Вам самим не стыдно? Наверно вам и Роспотребнадзору это выгодно? Почему не запрещаете сбросы канализационной воды в море? Тогда, думаем, будет порядок и не нужны будут ваши постановления и распоряжения", – считает Зульмира.

"Ну, делайте что-то с этим. Только запрещать и могут", – написал пользователь GT.

"Кавказский узел" также писал, что в конце апреля жители Дагестана обнаружили туши мертвых тюленей на берегу Каспийского моря в Махачкале, Каспийске и в Дагогнях. Ранее, 21 марта, власти Ленинского района Махачкалы в своем Telegram-канале опубликовали видео о том, что в прибрежных зонах Махачкалы продолжают находить трупы тюленей.

Главный специалист отдела ЖКХ Рустам Курахмаев сообщил в опубликованном видео, что администрацией района еженедельно проводится "мониторинг береговой линии по выявлению мертвых тюленей и их дальнейшей утилизации". "Выявили и утилизировали более 10 туш. Работа в данном направлении будет продолжаться", – отметил он.

Гибель тюленей на Каспии происходит периодически. Эколог Андрей Фокин ранее предположил, что она связана с отравлением ядом или выбросами промышленных предприятий.

Схожее мнение высказал руководитель краевого отделения организации "Зеленая лига" Евгений Витишко. "Приоритетно это влияние несанкционированных сбросов ядовитых веществ людьми. Свалка ли, или проникновение ракетного топлива, все это может вызвать такую массовую гибель", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

При этом руководитель НПО "Гражданская инициатива против экологической преступности" Дмитрий Шевченко отметил, что к массовой гибели тюленей могли привести и природные факторы. "Тюлени, которые дышат атмосферным воздухом, травятся метаном в местах его концентрации", – пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, ранее жителями, активистами, а также и туристами неоднократно поднималась проблема загрязнения Каспийского моря в Дагестане. Так, в 2021 году суд в Махачкале обязал местную администрацию остановить сбросы неочищенных сточных вод в Каспийское море. После проверок было возбуждено 12 уголовных дел по фактам загрязнения Каспийского моря, восемь точек сброса загрязнённых вод было закрыто. Для Махачкалы остро стоит проблема с очистными сооружениями, указали опрошенные "Кавказским узлом" активисты.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.