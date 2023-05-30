У пожилой Свидетельницы Иеговы* из Новочеркасска ухудшилось здоровье в СИЗО

30 мая 2023, 08:40

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

После девяти месяцев содержания в СИЗО у 66-летней Свидетельницы Иеговы* из Новочеркасска Любови Галицыной, обвиняемой по делу об экстремизме, появились неврологические симптомы.

Как сообщал "Кавказский узел", 20 августа 2022 года стало известно, что Новочеркасский городской суд отправил в СИЗО на два месяца 66-летнюю Свидетельницу Иеговы* Любовь Галицыну. Верующую обвинили по статье об участии в деятельности экстремистской организации.

Любовь Галицына продолжает содержаться в СИЗО в качестве подозреваемой по делу об экстремизме. В изоляторе у нее ухудшилось здоровье. У верующей диагностированы гипертония и сахарный диабет, в феврале администрация СИЗО отказала ей в медосмотре, заявив, что ее заболевания не препятствуют заключению, сообщило 29 мая "ОВД Инфо"**

Галицына находится в СИЗО уже девять месяцев, у нее ухудшается здоровье, в частности, появились неврологические симптомы, сообщается на сайте, где собраны сведения об уголовных делах в отношении российских "Свидетелей Иеговы"*.

Напомним, Любовь Галицына была вызвана на допрос в августе 2022 года. Предположив, что ее могут арестовать, она взяла с собой предметы первой необходимости и лекарства. К залу суда и позднее в автозак женщину провели под аплодисменты 30 единоверцев, которые пришли ее поддержать. Галицыной вменяется часть 2 статьи 282.2 УК России "Участие в деятельности религиозного объединения, в отношении которого судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности" (предусматривает до шести лет заключения, – прим. "Кавказского узла").

Верховный суд России 20 апреля 2017 года по иску Минюста признал экстремистскими организациями "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и 395 его филиалов, запретив их деятельность, говорится в справке "Кавказского узла" "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?".

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp*** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** включено Минюстом России в реестр иностранных агентов.

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.