Заключенный калмыцкой колонии осужден за создание ячейки АУЕ*

30 мая 2023, 05:58

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Утвержден приговор уроженцу Калмыкии Шамилю Гянджаеву, обвиненному в создании в колонии ячейки "Арестантского уголовного единства"*. Он приговорен к шести годам и трем месяцам колонии строгого режима.

Как писал "Кавказский узел", в августе 2022 года Следком Калмыкии передал в прокуратуру уголовное дело жителя республики, который, по версии силовиков, пытался создать в следственном изоляторе ячейку "Арестантского уголовного единства"*.

Верховный суд Калмыкии утвердил приговор уроженцу республики Шамилю Гянджаеву, признанному виновным в покушении на организацию экстремистской ячейки в колонии, пишут "Кавказ.Реалии"**.

По версии суда, заключенный пропагандировал негативное отношение к сотрудникам ФСИН, осужденными и следственно-арестованным лицам, не поддерживающим идеологию АУЕ*, а также контролировал соблюдение принятых в преступной среде традиций и правил.

Приговор Гянджаеву вынес городской суд Элисты. Он был осужден на шесть лет и три месяца колонии строгого режима. Однако приговор был оспорен и осужденным, и прокуратурой. Обвинение сочли приговор слишком мягким при наличии отягчающих обстоятельств - рецидива преступления, так как Гянджаев ранее был судим. В свою очередь осужденный заявил, что не имеет отношения к упомянутой организации, а режим нарушал из-за давления со стороны сотрудников колонии.

Верховный суд Калмыкии уточнил приговор, добавив, что рецидив преступления является обстоятельством, отягчающим ему наказание. В остальном приговор оставлен без изменения.

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* организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена в России судом.

** внесено Минюстом в реестр иноагентов.

*** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.