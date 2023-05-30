Послы Евросоюза высказали недовольство из-за возобновления авиасообщения Грузии с Россией

30 мая 2023, 04:59

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Обращение в связи с решением согласиться на возобновление прямого авиасообщения с Россией правительству Грузии передали послы 27 стран Евросоюза.

Как писал "Кавказский узел", с 15 мая отменен запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию, который действовал с 2019 года. С этого же дня граждане Грузии могут въезжать в Россию без оформления виз на срок до 90 дней, за исключением трудовых мигрантов. К полетам в Грузию будут допущены не находящиеся под санкциями российские авиакомпании и самолеты, заявила замминистра экономики Грузии. Представители оппозиции на митинге заявили, что Грузия нацелена на вступление в Евросоюз, а возобновление полетов российских авиакомпаний может помешать евроинтеграции страны.

Послы 27 стран Евросоюза передали правительству Грузии обращение-демарш по поводу восстановления прямого авиасообщения с Россией. Произошло это на встрече посла Евросоюза в Грузии Павла Герчинского с вице-премьером, министром экономики Леваном Давиташвили.

"Мы выразили обеспокоенность тем, что решение возобновить полеты противоречит решению ЕС изолировать Россию и усилить давление на Россию <...> Нас уверяли, что санкционные самолеты в Грузию летать не будут, но в этом заявлении отсутствует политический смысл», - цитирует Герчинского "Мтавари Архи".

В свою очередь Давиташвили после встречи заявил, что с послами состоялся "честный открытый диалог".

По словам вице премьера Давиташвили, на встрече состоялся очень открытый и честный диалог по вопросам, которые актуальны для стран-членов ЕС. "В целом мы говорили о геополитической ситуации. Мы говорили о том, что ситуация в Грузии не может обсуждаться в том же контексте, что и ситуация в других странах. У Грузии особенно сложная ситуация, Грузия имеет прямую границу с Российской Федерацией, и 20 процентов территории Грузии оккупировано, поэтому контекст Грузии отличается от контекста стран-членов ЕС", - сказал он.

Вице-спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе заявил, что Грузия четко выполняет все обязательства в контексте отношений с Россией и продолжает поддерживать Украину. Он напомнил, что правительства Грузии не снимало санкций с России. "Из-за решения, принятого Россией, объявлять демарш Грузии несправедливо. Я вам больше скажу, не стоит исключать, и с большой долей вероятности, когда Россия принимала эти решения, одной из ее целей было создать дополнительные проблемы для Грузии", - приводит его слова "Общественный вещатель".

По его словам, от Европы Грузия ждет не демаршей, а своевременного положительного решения о статусе кандидата в члены ЕС.

"Кавказский узел" сообщал, что 17 июня 2022 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Грузия пока не соответствует требованиям к кандидатам в члены Евросоюза, обозначив шаги, которые должны предпринять власти страны. Среди них фон дер Ляйен назвала свободу СМИ, соблюдение прав журналистов, преодоление политической поляризации, проведение судебной реформы, борьбу с коррупцией и организованной преступностью.

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