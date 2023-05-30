Власти Грузии проигнорировали заслугу историков из "Совлаба"

30 мая 2023, 03:01

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В Тбилиси перезахоронили останки заместителя председателя парламента Первой республики 1918-1921 года Александра Ломтатидзе. В поиске его могилы участвовали сотрудники "Лаборатории исследования советского прошлого" и сотрудник университета Ильи Ираклий Иремадзе, которых на торжественные мероприятия чиновники не пригласили, заявил историк Бека Кобахидзе.

28 в Грузии произошло торжественное перезахоронение останков Александра Ломтатидзе - члена Национального совета Закавказского парламента. Его похоронили в Дидубийском пантеоне писателей и общественных деятелей, а в Троицком соборе состоялась гражданская панихида.

Заместитель председателя Учредительного собрания (парламента) Первой грузинской республики Александр Ломтатидзе после установления советской власти в 1921 году остался с Грузии и участвовал в сопротивлении. В том же году он был задержан и переселен. После антисоветского восстания в 1924 году в Грузии Ломтатидзе была задержан в Ташкенте и помещен в тюрьму, где умер. Был похоронен на христианском кладбище в Ташкенте. Его останки были перевезены из Узбекистана, пишет "Имеди".

Историк Бека Кобахидзе рассказал, что могила Ломтатидзе была найдена сотрудниками "Лаборатории исследования советского прошлого" ("Совлаб"). Однако ее сотрудники не были приглашены на мероприятие, по мнению Кобахидзе, по политическим мотивам.

Он также рассказал, что идея перезахоронить останки Ломтатидзе принадлежала лектору университета Ильи Ираклию Иремадзе, которого также на мероприятие не пригласили. «Иремадзе нашел его могилу, локализовал ее и передал эту информацию посольству Грузии в Узбекистане. Тем не менее, ни одно благодарственное слово, никаких упоминаний. На мероприятие не были приглашены исследователи лаборатории», - сказал он "Мтавари Архи".

Правительство Грузии сообщило, что перевозка Ломтатидзе произошло при участии посольства Грузии в Узбекистане, а его останки были перезахоронены при участии правительства, министерства иностранных дел, мэрии Тбилиси и парламента страны.

Ранее "Кавказский узел" писал, что члены правозащитной организации "Лаборатория исследования советского прошлого" заявили о возрождении культа Иосифа Сталина в Грузии. В сентябре 2022 года они сообщили, что "за последние годы в Грузии установлено 11 памятников диктатору, ответственному за смерть миллионов людей". По словам руководителя организации, в родном городе Сталина Гори функционирует его музей, а главный проспект города назван его именем.

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