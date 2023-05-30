Дело о попытке завербоваться в "Азов" поступило в суд Ростова-на-Дону

30 мая 2023, 07:49

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Южный окружной военный суд рассмотрит дело Альберта Круглова, который, как утверждает следствие, планировал поехать на Украину и вступить в состав батальона "Азов"*.

Житель Алушты Альберт Круглов был задержан силовиками и обвинен в попытке вступить в батальон "Азов"*

По данным следствия, Круглов, который ранее уже был судим за экстремистские комментарии и хранение взрывчатки, в ноябре прошлого года приобрел камуфлированную одежду, перчатки, противогаз и нож и решил поехать на Украину через Сочи, Минск и белорусско-украинскую границу. Он также предусмотрел запасной маршрут через Сочи, Екатеринбург и Астану, пишет сегодня, 30 мая "Коммерсант".

16 ноября Круглова задержали сотрудники УФСБ по Крыму и заключили под стражу. Российское гражданство он получил в 2017 году, но хотел отказаться от него. В 2018 году он получил гражданство Украины. В 2019 году Алуштинский городской суд приговорил Круглова к году и восьми месяцам лишения свободы за призывы к экстремистской деятельности в интернете, незаконное изготовление и хранение взрывчатых веществ.

По делу о попытке вступления в "Азов"* Круглов вину признал. Ему предъявлено обвинение в приготовлении к госизмене и намерении присоединиться к террористической организации (часть 1 статьи 30, статья 275, часть 205.5 УК РФ).

В карточке на сайте суда указано, что заседание по делу Круглова назначено на 7 июня.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в Южный окружной военный суд в начале мая поступило дело 24 членов украинского полка "Азов"* и девяти бойцов диверсионно-штурмовой группы "Медведи", которая также входит в "Азов"*. Они обвиняются в участии в террористической организации.

23 апреля стало известно, что дело граждан Швеции, Хорватии и Великобритании, обвиняемых по статье о "наемничестве", рассмотрит Южный окружной военный суд.

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