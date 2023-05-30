Сочинцы остались недовольны празднованием Дня города

30 мая 2023, 00:58

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Сочи отметил День города цирковыми и спортивными мероприятиями, однако местные жители посетовали, что празднование было не массовым, как ранее, а скорее точечным.

Жители Сочи по-разному отнеслись к празднованию Дня города, который был перенесен с 21 ноября на 27-28 мая. Произошло это в 2020 году, как утверждают местные власти, по просьбам местных жителей. В этом году город отмечает 185-ю годовщину со дня основания.

«В Сочи 28 мая прошло более 90 мероприятий, посвященных Дню города», - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" заместитель главы города Елена Канюк.

По ее словам, в организации Дня города принимали участие, в частности, цирковые артисты. «Они вместе с самодеятельными коллективами дали концерты на площади у здания цирка. Дети от 5 до 18 лет показывали номера во всех цирковых жанрах. В скейт-парке у Виллы "Вера" (бывший Дворец Пионеров и Школьников) прошел фестиваль экстремальных видов спорта. В нем приняли участие все желающие в возрасте от семи лет. Свои работы на выставке-ярмарке декоративно-прикладного искусства в сквере на улице Навагинская, представили 36 мастеров из Сочи и других городов Юга России. В городских парках состоялись концерты для детей и взрослых. В 18.00 праздник города завершился флешмобом «Курорт танцует ритмы спорта» - в нем приняли участие творческие коллективы курорта, которые выступили на площади Центра национальных культур», - рассказала Канюк.

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" жители Сочи посетовали, что в этом году празднование Дня города было не массовым, а скорее "точечным". "Власти как бы боятся скопления людей. Поэтому из нашей жизни, наверное, исчезли такие объединяющие людей парады и шествия, как были у нас всегда на 1 и 9 мая, убрали «Бессмертный полк». И вот День города фактически тоже исчез и трансформировался в какие-то точечные мелкие мероприятия. Более того, почему то сдвинули дату Дня города с 21 ноября на 28 мая. А вспомните, как пышно мы отмечали День города. Все вместе шли в колонах, пели песни, танцевали", - отметила пенсионерка Людмила Калиниченко.

42-летняя экономист Татьяна Миронова проживает в Краснодарском крае и на выходные приезжает в Сочи. «Были анонсы дня города. Вот я 28 мая и прошлась по Сочи, но праздника не увидела. Все люди какие-то потухшие, хотя был объявлен праздник, но как-то не до веселья со всеми этими событиями", - сказала она.

25-летний Максим Воронов из Анапы не знал, "что в Сочи День города отмечается 28 мая". "Я просто приехал с другом отдохнуть на три дня, сменить обстановку и попал «с корабля на бал» на мероприятия в парке Ривьера». Он предположил, что празднование дня города в Сочи «связано с открытием курортного сезона».