Сотрудники спецслужб во время КТО. Фото пресс-службы НАК nac.gov.ru

30 мая 2023, 01:24

За неделю с 22 по 28 мая жертв конфликта на Северном Кавказе не зафиксировано

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

За неделю с 22 по 28 мая 2023 года в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе сведений о погибших и раненых не поступало. Таковы итоги подсчетов «Кавказского узла», основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

Задержания

Сотрудники Росгвардии и управления ФСБ России по Ингушетии задержали подозреваемого в совершении преступлений террористического характера. Задержанный в Малгобекском районе житель Ингушетии подозревается «в совершении ряда преступлений», а также в незаконном обороте оружия.

«Кавказский узел» публикует месячную, квартальную и годовую статистику жертв вооруженного конфликта в регионах СКФО в разделе «Северный Кавказ - статистика жертв».

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Примечание:

«Неделя с 15 по 21 мая прошла без жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе», «С 8 по 14 мая в вооруженном конфликте на Северном Кавказе погибли два человека», «За неделю с 1 по 7 мая жертв конфликта на Северном Кавказе не зафиксировано».

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

30 мая 2023, 02:02

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