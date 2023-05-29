Гамсутлинцы заявили о препонах возвращению на земли предков

29 мая 2023, 21:35

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Претензии гамсутлинцев к властям состоят в том, что после того, как им пришлось оставить аул из-за труднодоступности, создаются препоны для возвращения коренных жителей в село и строительства там домов, объяснили уроженцы аула.

Как писал "Кавказский узел", 28 мая было опубликовано видео со схода, на котором выходцы из села Гамсутль заявили, что участки земли в популярном у туристов заброшенном селе получают посторонние люди. Участники схода заявили о своем праве на земли предков и готовности вернуться для восстановления села. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что заброшенном селе Гамсутль можно создать торговые точки и музей, в которых будут работать выходцы из села, предложившие возродить населенный пункт.

Люди покинули Гамсутль более 20 лет назад, так как село располагалось в горных скалах, к нему не было дороги, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" уроженка села Гамсутль Чакарай. Сейчас она живет в Махачкале. "Жить было невозможно, только на ослах все необходимое привозили. Закрылась школа, люди все уехали", - рассказала Чакарай

В советское время, по ее словам, существовал единый колхоз, в состав которого входили жители сел Чох и Гамсутль. При этом в Гамсутле не было своего сельсовета, вся документация велась в Чохе.

Выходцы из Гамсутля решили возродить свое село, но не на старом месте, а рядом, в равнинной части. Была достигнута договоренность с районной администрацией о выделении бывшим жителям села земель, говорит женщина. "Как начался туризм, наши земли начали раздавать. Против туристов я ничего не имею, пусть старый Гамсутль останется как музей. Здесь похоронены мои предки, мне 70 лет, я хочу пожить рядом со своим селом", - рассказывает Чакарай.

Она добавила, что туризмом занимаются не выходцы из Гамсутля. Они, по ее словам, за въезд в село и экскурсии собирают большие деньги, которые не идут на благоустройство туристической достопримечательности.

Главная идея организаторов схода – возрождение села, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" выходец из Гамсутля Заур. По его словам, 20 лет назад власти Гунибского района выделили гамсутлинцам 30 гектаров земли ниже старого села, на ровной местности, где есть транспортный доступ. Были оформлены все необходимые документы, но сейчас местные власти препятствуют строительству домов на этой земле. В то же время участки раздаются посторонним людям, отметил он.

"С развитием туризма, при въезде в Гамсутль поставили шлагбаумы, надо заплатить одну тысячу рублей за машину, 200 рублей с человека. Даже уроженцы села не могут зайти. Почему деньги за вход не использовать для строительства нового села, тем более, это территория, когда-то принадлежавшая жителям Гамсутля", - говорит Заур. По итогам схода составлено обращение жителей Гамсутля, которое глава района пообещал рассмотреть, рассказал Заур.

Районные власти сообщили сегодня, что глава Гунибского района Расул Гусейнов не присутствовал на сходе уроженцев Гамсутляи не обещал принять решение в течение 10 дне1, сообщила сегодня администрация гунибского района в своем Telegram-канале. "Накануне проведения схода с обращением по данному вопросу Расул Гусейнов принял у себя в кабинете выходца из селения Гамсутль Газиява Мусаева, проживающего в селении Чох-Коммуна. Выслушав обращение пенсионера, Расул Гусейнов порекомендовал ему прежде, чем организовать сход, собрать инициативную группу из гамсутлинцев для обсуждения данного вопроса. Однако, несмотря на предварительную договоренность, гамсутлинцы провели сход, нарушив установленный порядок проведения публичных мероприятий", - говорится в сообщении.

Глава района заявил о готовности встретится с выходцами из села и принять участие в сходе "для решения проблемы в правовом русле" российского законодательства.

Юрист Рустам Ахмедов сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что закона, регламентирующего получение земли на основании родства с предками, нет. Но этот факт может учитываться при распределении земельных участков. "Вопросами распределения земельных участков в сельской местности занимаются муниципалитеты, если это не республиканская земля. В Дагестане очень много конфликтных ситуаций в этой сфере", - сказал юрист.

Напомним, в августе 2022 года в Дагнаследии сообщили, что для сохранения архитектуры популярного у туристов аула-призрака Гамсутль и безопасности посетителей обсуждается вопрос создания там историко-культурного и природного музея-заповедника. В ауле находятся три объекта культурного наследия: «Дом – башня», «Башня» и надгробие XIX века. Заброшенный аул фактически был отдан "на растерзание посетителям", заметил журналист и писатель Владимир Севриновский. «В республике много красивых покинутых аулов. Но Гамсутль оказался самым распиаренным, в него начали возить толпы туристов. При этом о сохранности самого селения никто не заботился. Все ограничилось тем, что к нему сделали дорогу», - сказал он.

В апреле 2015 года умер последний житель села Гамсутль Абдулжалил Абдулжалилов. По словам дагестанского блогера Айдемира Даганова, заброшенное село стало для отшельника смыслом жизни. К Абдулжалилову приезжали журналисты и туристы, о нем и старинном селе снимали фильмы и репортажи. Абдулжалилов в шутку называл себя "мэром Гамсутля".

В июле 2021 года жители аула Гамсутль предложили правительству Дагестана помощь в возрождении села. "В письме они заявили, что готовы переселяться в земли своих предков и возродить село. В последнее время Гамсутль стал объектом туристской привлекательности. По их словам, необходимые условия для туристов могут создать только гамсутлинцы", - привело 23 июля 2021 года слова представителя правительства ТАСС.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.