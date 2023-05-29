Директор музея отсудила компенсацию у Минкультуры Грузии

29 мая 2023, 20:00

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Суд в Тбилиси обязал Минкультуры выплатить компенсацию бывшему директору музея Эке Кикнадзе за перевод ее на должность лаборанта.

Как писал "Кавказский узел", в январе 2022 года участники акции протеста в Тбилиси заявили, что министр культуры Грузии Тея Цулукиани увольняет сотрудников подведомственных учреждений, которые высказали недовольство ее политикой. В частности, Эка (также упоминается как Екатерина) Кикнадзе была уволена с должности руководителя Национального музея искусств.

В августе 2022 года Тбилисский горсуд признал незаконным увольнение сотрудницы Национального музея Динары Вачнадзе. Вачнадзе - одна из 70 работников сферы культуры, уволенных после назначения Теи Цулукиани на должность министра культуры, пояснила представитель НПО «Центр социальной справедливости».

Тбилисский горсуд сегодня огласил решение по делу Эки Кикнадзе, которая подала иск к Минкультуры, заявив, что стала объектом дискриминационного обращения. Суд удовлетворил только первую часть иска, постановив, что перевод директора музея на должность лаборанта был незаконным. При этом судья признал законным увольнение Кикнадзе, сообщает телеканал "Формула", эфир которого посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

По решению суда государство обязано выплатить Эке Кикнадзе 5000 лари (около 1945 долларов) в качестве компенсации.

Защита обжалует решение суда и попытается доказать в Апелляционном суде, что увольнение Кикнадзе было незаконным, сообщила в эфире «Радио Свобода» адвокат Кикнадзе Цира Джананашвили, слова которой перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Сама Кикнадзе назвала основным свое исковое требование признать незаконным перевод ее с должности руководителя на должность лаборанта. "Первая часть, которая была для меня самой важной, — это перевод с должности менеджера на должность лаборанта... Мы обязательно подадим апелляцию", - сказала Эка Кикнадзе, слова которой перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

В июле 2022 года года приказом министерства Эка Кикнадзе была понижена в должности с директора до лаборанта. Она подала иск к министерству культуры в октябре того же года. Кикнадзе защищают юристы из НПО "Молодые адвокаты".

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