Возобновлена подача газа в село Черекского района

29 мая 2023, 19:32

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Специалисты восстановили подачу газа в село Герпегеж Черекского района, прерванную после аварии на газопроводе.

Как писал "Кавказский узел", в Кабардино-Балкарии в результате сильного дождя оказались подмыты дороги, а также повреждены опоры газопровода в селе Герпегеж в Черекском районе.

Газоснабжение села Герпегеж восстановлено полностью "по резервной схеме", сообщила сегодня пресс-служба управления МЧС по Кабардино-Балкарии. "На месте работала аварийная бригада филиала АО "Газпром газораспределение Нальчик" по Черекскому району в составе 8 человек и 4-х единиц техники", - говорится в публикации на сайте ведомства.

После повреждения опоры газопровода работники аварийных службы решили отключить газопровод, под отключение попало село Герпегеж, пишет "Интерфакс-Юг".

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