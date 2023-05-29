Шесть человек оправданы по делу о перестрелке в Чернозубове

29 мая 2023, 18:38

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Шесть человек, обвинявшихся по делу о перестрелке чеченских фермеров в хуторе Чернозубов, оправданы судом на основании вердикта присяжных об их невиновности.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2021 года следователи закончили расследование уголовного дела о перестрелке на хуторе Чернозубов. Обвинения по статьям об убийстве и умышленном причинении вреда здоровью были предъявлены шестерым участникам перестрелки. Обвиняемыми по делу также проходили двое погибших, так как их представители не согласились прекратить их уголовное преследование.

После перестрелки в Чернозубове были заключены под стражу Василий Дакишвили, которого следователи считают организатором перестрелки, Салим Мусаев и Рашид Ибрагимов, который явился в полицию как случайный свидетель конфликта. Еще три человека были задержаны при попытке пересечь российско-украинскую границу в декабре 2019 года.

Коллегия присяжных оправдала шестерых участников перестрелки, сообщает 161.ru со ссылкой на пресс-службу Ростовского облсуда. Оправданы Василий, Гиоргий и Заури Дакишвили, Рашид Ибрагимов, Мераби Мамаев и Сулим Мусаев, пишет издание.

"На основании оправдательного вердикта коллегии присяжных заседателей в отношении указанных лиц судом постановлен оправдательный приговор в связи с их непричастностью к совершению преступлений. Приговор не вступил в силу и может быть обжалован в апелляционном порядке", - говорится в публикации, размещенной сегодня на сайте суда.

Напомним, перестрелка на хуторе Чернозубов произошла 22 октября 2019 года. Погибли пять человек, еще двое получили ранения. Причиной конфликта стал спор чеченских фермеров Дакишвили и Бациевых о правах на пастбище в Орловском районе. Сельхозкооператив "Новоселовский", которым руководил Василий Дакишвили, с 2018 года взял в аренду эти земли у бывших колхозников. Бациевы же выкупили эту землю в собственность.

По рассказам очевидцев, за несколько дней до перестрелки Бациевы прогнали с поля совхозного тракториста, а Василий Дакишвили в ответ пообещал собрать всех трактористов и запахать землю "во что бы то ни стало". Родственники и знакомые погибших сочли реальной перспективу кровной мести близким участников конфликта.

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