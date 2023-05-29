Защита добилась смягчения приговора волгоградскому предпринимателю

29 мая 2023, 15:58

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Кассационная инстанция удовлетворила просьбу защиты волгоградского предпринимателя и активиста Романа Себекина о смягчении обвинения в мошенничестве. Суд постановил освободить осужденного и прекратил дело из-за истечения срока давности, рассказал Себекин.

Как писал "Кавказский узел", 17 февраля 2022 года Пресненский райсуд Москвы приговорил к двум годам колонии волгоградского активиста Романа Себекина, признав его виновным по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Защита пообещала обжаловать приговор.

Себекин занимался бизнесом по переработке пластика. По версии следствия, в 2011 году он подал заявку на участие в конкурсе "Социальный предприниматель – 2012" и стал победителем с проектом "Южный федеральный перерабатывающий центр "Экологически чистая утилизация"". Предприниматель получил беспроцентный целевой займ, однако деньгами распорядился по своему усмотрению и впоследствии не вернул их, считают следователи. Себекин вину не признал. Приговор был вынесен московским судом, поскольку в Москве находится фонд, выдавший займ.

Кассационный суд изменил приговор и постановил освободить Романа Себекина, сообщил сам Себекин. Он добавил, что уже находится в Волгограде, пишет сегодня V1.ru.

"Суд переквалифицировал статью, по которой меня обвиняли, и прекратил дело за истечением срока давности. Я, получается, целый год провел в колонии ни за что. По факту это всё было неправильно, все эти предыдущие приговоры. Сейчас я планирую идти дальше и доказать свою правоту, я планирую обращаться в Верховный суд", - приводит его слова издание.

Защите удалось добиться переквалификации дела, пояснил сегодня Роман Себекин информагентству "Высота 102". "Кассационный суд усмотрел в материалах уголовного дела существенные противоречия. В итоге дело было переквалифицировано с части четвертой на вторую с назначением штрафа и немедленным освобождением", - цитирует Себекина агентство.

Себекин считает, что уголовное дело было незаконным. "Уголовное дело было возбуждено незаконно и расследовалось незаконно, потому что уже на тот момент истекли все сроки давности. Сегодня мы планируем обращаться в Верховный суд РФ, чтобы до конца устранить судебную ошибку", – приводятся в публикации его слова.

Напомним, Роман Себекин был одним из участников акций в защиту Волго-Ахтубинской поймы. В июне 2021 года Минприроды разрешило строить дорогу через пойму, вырубив для этого часть рощи. Волгоградские активисты в связи с этим неоднократно проводили акции протеста. В частности, 8 июля 2021 года активисты провели пять одиночных пикетов в Волгограде, потребовав прекратить строительство дороги и рассмотреть альтернативные проекты, которые не затронут зеленые насаждения. Рабочие после двухнедельного перерыва вновь начали вырубку деревьев в Волго-Ахтубинской пойме, несмотря на протест прокуратуры, сообщили 9 сентября 2021 года активисты.

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