29 мая 2023, 15:19

Запрет вывесок на иностранных языках введен в Краснодаре

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Власти Краснодара изменили правила благоустройства города и ввели запрет на оформление вывесок на иностранных языках.

Депутаты гордумы Краснодара утвердили новые правила благоустройства, в том числе запрет на оформление вывесок на иностранных языках, кроме зарегистрированных товарных знаков, сообщает сегодня со ссылкой на пресс-службу мэрии РИА Новости.

"Депутаты поддержали запрет на оформление вывесок на иностранных языках (включая транслитерацию), за исключением зарегистрированных товарных знаков. Также изменения коснутся внешнего вида нестационарных торговых объектов (НТО) и остановок", - цитирует сообщение мэрии агентство.

Изменения в Правилах благоустройства Краснодара вступят в силу 1 сентября 2023 года, говорится в публикации на сайте администрации города.

"Для города это действительно знаковое событие. Обновлённый документ позволит нам привести архитектурный облик краевой столицы к единому стилю", - приводятся в публикации слова главы города Евгения Наумова.

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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