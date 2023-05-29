Житель Кабардино-Балкарии заподозрен в причастности к "Правому сектору"*

29 мая 2023, 12:01

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Отбывая наказание в одной из колоний Ставропольского края, житель Кабардино-Балкарии присягнул экстремистам и планировал совершать преступления от их имени, сообщила ФСБ.

По версии следствия, в апреле 2022 года житель Кабардино-Балкарии, отбывая наказание в одном из исправительных учреждений на Ставрополье, вступил в ряды запрещенной на территории России экстремистской организации "Правый сектор"*. Далее он намеревался совершать преступления от ее имени.

После освобождения житель Кабардино-Балкарии был задержан сотрудниками управления ФСБ по Ставропольскому краю. Против него заведено уголовное дело по части 2 статьи 282.2 УК РФ "Организация деятельности экстремистской организации" (предусматривает до шести лет лишения свободы, – прим. "Кавказского узла), привел сегодня "Интерфакс" сообщение пресс-службы управления ФСБ по Ставрополью.

Комментариев от подозреваемого или его представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 18 мая стало известно, что гражданин Украины осужден на Ставрополье как участник "Правого сектора"*.

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* организация "Правый сектор" признана экстремистской и запрещена в России решением суда.

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