Два жителя Ставрополья арестованы за продажу человека

29 мая 2023, 05:42

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Ленинский районный суд Ставрополя арестовал двух местных жителей, которые под угрозой расправы продали мужчину за 15 тысяч рублей фермеру из Михайловска.

Ленинский районный суд Ставрополя арестовал фигуранта дела о торговле людьми до 23 июля.

Мужчина обвинен в совершении преступления по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия) и пункта "е" части 2 статьи 127.1 УК РФ (купля-продажа человека, совершенная с угрозой применения насилия), говорится в сообщении, опубликованном 27 мая на сайте суда.

По данным следствия, ставропольчанин вместе с другими лицами приехали в село Надежда Шпаковского муниципального округа Ставропольского края. Он приставил к горлу прохожего кухонный нож. Вместе с подельниками мужчина завладел мобильным телефоном пострадавшего, а затем они привезли его на территорию садового товарищества "Авиатор" города Михайловска. Здесь они продали пострадавшего местному жителю за 15 тысяч рублей. Мужчину заставляли ухаживать за скотом на ферме.

Ранее по данному же делу арестовали другого фигуранта. Ленинский районный суд заключил его под стражу также до 23 июля. Мужчина обвинен в купле-продаже человека (пункт "е" части 2 статьи 127.1 УК РФ), пишет 1777.ru.

Ранее "Кавказский узел" писал, что движение "Альтернатива" сообщило 28 мая об освобождении из рабства на кирпичном заводе около Каспийска Сергея Бусыгина.

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