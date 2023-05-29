Три человека стали жертвами массовой драки в Азербайджане

29 мая 2023, 03:45

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В ходе массовой драки, произошедшей в Гедайбейском районе, погиб один человек, двое госпитализированы.

Драка в селе Новосаратовка Гедабейского района произошла 28 мая.

По предварительным данным, в ней приняли участие минимум три человека. Все они местные жители. Ссора произошла на почве личной неприязни, перепалка переросла в драку, в ходе которой были использованы ножи. Житель Новосаратовки Теймур Тапдыгов погиб от ножевых ранений, его брат Самир Тапдыгов и военнослужащий-сверхсрочник Эльпарас Ибрагимов попали в больницу, пишет oxu.az.

По факту драки ведется расследование Шамкирской военной прокуратурой по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Азербайджана, пишет АПА.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в июле 2020 года в городе Газах произошла массовая драка, после которой были госпитализированы трое местных жителей.

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