Выпускники Шушинского района провели последний звонок в условиях двойной блокады

28 мая 2023, 23:49

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В школах Шушинского района, отрезанного и от Армении, и от остальной части Нагорного Карабаха, прошли последние звонки. Выпускники 9-х классов сдадут экзамены на месте в онлайн режиме, а вопрос ЕГЭ, которые сдают выпускники 12-х классов, еще на стадии обсуждения.

Как сообщал "Кавказский узел", 26 мая более 2000 детей окончили школы в Нагорном Карабахе. Родителям выпускников в этом году пришлось отказаться от банкетов и вечеринок из-за тяжелой ситуации в непризнанной республике, рассказали местные жители.

23 апреля Азербайджан установил пограничный пункт пропуска на въезде в Лачинский коридор, пообещав беспрепятственный проезд через него жителям Армении и Нагорного Карабаха. Жители нескольких сел Нагорного Карабаха оказались в двойной блокаде - они отрезаны не только от Армении, но и от остальной части непризнанной республики. Степанакерт считает новый пункт пропуска составной частью блокады Нагорного Карабаха, а местные жители опровергают заявления о беспрепятственном и безопасном проезде через КПП. Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими пикетчиками, которые прекратили акцию 28 апреля, после установки пропускного пункта. Информацию о правилах проезда через пункт пропуска "Кавказский узел" собрал в справке "Как проехать новый КПП "Лачин" в Карабахе".

27 мая в селах Хин Шен, Мец Шен, Ехцаог и Лисагор Шушинского района Нагорного Карабаха прошла торжественная церемония последнего звонка. Из-за двойной блокады выпускники будут сдавать единые госэкзамены экзамены на месте и онлайн.

Несмотря на то, что общины находятся в двойной блокаде, полностью отрезаны от внешнего мира, было принято решение не лишать выпускников возможности отметить важное событие в их жизни, рассказала "Кавказскому узлу" руководитель отдела образования и спорта Шушинского района Ирина Саргсян. Он добавила, что для выпускников школ Шушинского района, как и для всей республики, в июне начнутся экзамены.

"Учитывая, что общины полностью отрезаны от внешнего мира, "Центр тестирования и оценки" принял решение, что выпускники 9 классов сдадут экзамены на месте в онлайн режиме, а вопрос ЕГЭ, который сдают выпускники 12 классов, еще на стадии обсуждения", - сказала она.

За все время блокады учебный процесс в школах общин Хин Шен, Мец Шен, Ехцаор и Лисагор ни на один день не прерывался, а те учителя, которые оказались за пределами своих сел, проводили уроки в онлайн режиме. «У нас постоянная телефонная связь с администрацией общин, с дирекциями и педагогическими коллективами школ. Педагоги продолжают выполнять свои обязанности, ученики добросовестно учатся. Мы надеемся, что сложная ситуация, в которой оказались школы сел Шушинского района, в скором времени разрешится», - сказала Ирина Саргсян.

Несмотря на блокаду, последний звонок прошел согласно всем традициям, отметил директор школы Хин Шен Карен Барсегян.

«Общины нашего района находятся в сложной ситуации – мы не можем поехать ни в Степанакерт, ни в Горис. В июне предстоят выпускные экзамены, и это тоже организуем, но вот как быть, если блокада затянется… ребята должны продолжить обучение. Кто-то в старшую школу пойдет, кто-то - в колледж. В условиях блокады мы проходим разного рода испытания, но желаем лишь одного - чтоб наступил мир и чтоб права наших детей не нарушались», - сказал "Кавказскому узлу" Барсегян.

«В условиях блокады самое трудное - не поддаваться психологическому давлению», - сказала корреспонденту директор школы общины Ехцаог Лена Ишханян.

«Я постоянно подбадриваю учеников и их родителей. Вот и последний звонок для учеников 9 класса, окончившие нашу школу, справили по всей традиции. И цветов было много из наших садов. После официальной части организовали небольшое чаепитие. Делаем все, чтоб не падать духом – вот главная задача на сегодня для жителей нашей общины», - сказала Ишханян.

Она добавила, что в сентябре выпускники их района должны будут продолжить обучение в старшей школе, или в колледжах, или в вузах. Если дорога не будет открыта, то дети будут лишены возможности получить полноценное образование.

За все время блокады школы не прекращали работать, все намеченные мероприятия в школах проводятся по графику, выпускники отметили последний звонок, готовятся к экзаменам, сообщили сотрудники администраций сел Лисагор и Мец Шен.

«Мы надеемся, что право наших детей на образование будет восстановлено. Если вопрос экзаменов решаем, то на данный момент я не могу сказать, как будет решен вопрос абитуриентов. Но должны быть предприняты шаги для обеспечения прав этих детей. Кроме того, у нас есть сотни студентов, которые должны вернуться в Арцах, или по окончанию учебы, или во время летних каникул. Однако, из-за блокады, молодые люди лишены возможности приехать на Родину», сказал корреспонденту «Кавказского узла» омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян.

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