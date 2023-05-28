Жители Адыгеи пострадали от стихии

28 мая 2023, 21:52

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В Кошехабльском районе ливень затопил 567 построек.

Количество пострадавших подворий в Ходзинском и Вольнинском сельских поселениях увеличилось до 567. Помимо аула Ходзь и села Вольного, пострадали подворья в хуторе Казено-Гидроицком, сообщил республиканский комитет по делам ГО и ЧС.

Днем ранее затопило аул Ходзь, в воде оказались дороги и дома, сообщило сегодня "Юга.ру"

Пять оценочных комиссий ведут работу по подсчёту подтопленных домов и приусадебных участков. Санитарные врачи отслеживают эпидобстановку в пострадавших населённых пунктах, сообщил в телеграмм-канале глава республики Мурат Кумпилов. "Спасатели оказали адресную помощь жителям по расчистке дворов - в первую очередь пожилым гражданам и семьям с маленькими детьми. Откачали воду из подвалов и с придомовых территорий по 56 адресам", - написало глава республики.

"Кавказский узел" ранее сообщал, что июле 2022 года в Майкопе после ливневого дождя и града был введен режим чрезвычайной ситуации. Администрация города зафиксировала 174 обращения жителей о повреждениях кровли, 48 граждан заявили о подтоплении территории и жилых домов.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Кошехабле идет слабый дождь, температура воздуха составляет +27 градусов, скорость ветра – 3 метра в секунду. В ночь на 29 мая осадков не ожидается, температура воздуха понизится до +15 градусов, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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