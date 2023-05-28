Суд в Туапсе вернул силовикам дело о дискредитации армии

28 мая 2023, 18:27

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Туапсинский горсуд вернул полиции материалы дела Роберта Коновалова, обвиненного в дискредитации военных.

Как писал "Кавказский узел", административная и уголовная ответственность за дискредитацию российской армии была введена 4 марта 2022 года. После этого жители России, в том числе Краснодарского края, стали подвергаться преследованию по статье 20.3.3 КоАП РФ. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

В Туапсинский горсуд поступило административное дело Роберта Коновалова, обвиненного в дискредитации армии. Однако из-за процессуальных нарушений материалы дела возвращены в отдел полиции, сообщает сегодня "Кавказ.Реалии"*.

Роберт Коновалов обвинен по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ, которая предусматривает для граждан штраф в 30 тысяч рублей, указано в карточке дела на сайте суда.

Дело было передано судье 24 мая, но на следующий день возвращено силовикам. "Протокол об административном правонарушении (материалы дела) возвращен(ы) (в пор. статьи 29.4 пункта 4)" 1 , - говорится в графе "Результат события".

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