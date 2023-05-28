Участники акции в Поти потребовали переселения из промзоны

28 мая 2023, 14:00

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Соседство с промышленными предприятиями угрожает здоровью жителей ближайших домов из-за вредных веществ, заявили участники акции в Поти и потребовали переселить их в безопасный район. Требования протестующих поддержал "Центр социальной справедливости".

Как писал "Кавказский узел", жители Поти неоднократно проводили акции протеста с требованием переселения в новые дома из-за перевалки вредных грузов в морском порту и соседства с металлургическим комбинатом. В частности, 12 июля 2022 года они заявили, что вблизи жилых домов, на территории порта, открыто перерабатываются опасные для здоровья вещества, что угрожает их здоровью. "Мы требуем, чтобы нас переселили отсюда в безопасное место. Уже четыре года требуем", - пояснила в тот день одна из протестующих.

В протестах принимают участие жители двух домов по улице Джавахишвили, где живут около 100 семей. Протестующие просят компенсацию в размере 70 000 долларов для переезда. Исследования показывают, что у большинства детей, живущих в этих домах, в крови высокая концентрация свинца и других тяжелых металлов, заявила в мае 2022 года неправительственная организация "Поти за свои права".

Жители домов на улице Джавахишвили сегодня перекрыли дорогу в порт. Они заявили, что опасные для здоровья вещества перерабатываются в районе порта рядом с их жилыми домами. "Из-за испарений этих опасных веществ мы и наши дети постоянно болеем, и наше здоровье находится под угрозой", - сказал один из протестующих в эфире телеканала "Рустави 2", который посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Другой участник акции заявил в телесюжете, что компенсация, которую правительство предлагает жителям улицы Джавахишвили, "для нас неприемлема".

Неправительственная организация "Центр социальной справедливости" поддержала требования протестующих и призвала центральные и местные власти "немедленно отреагировать на их справедливые требования".

"Местные жители протестуют против бездействия правительства. Несмотря на протесты, правительство до сих пор не представило конкретных инициатив, направленных на решение проблем. Напомним, что местное население годами протестует против тяжелой экологической обстановки в городе (в основном в производственной и портовой зонах) – загрязнения воздуха, неприятных запахов и шума, источниками которых являются порты, предприятия и открытая переработка сыпучих грузов", - говорится в заявлении на сайте НПО, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

"Центр социальной справедливости" отметил, что воздух там загрязнен "как пылью, так и сажей и тяжелыми металлами", что сказывается на здоровье местных жителей, в том числе детей.

"Ситуация осложняется еще и тем, что в Поти находится ряд предприятий, которые создают проблемы в плане загрязнения воздуха. Такие предприятия территориально близки к жилым кварталам", - заявила организация.

Поти, где находится крупнейший порт Грузии, должен был стать и одним из богатейших городов региона, однако жители жалуются на нищету и безработицу. Поти задыхается от запаха рыбы, страдает от комаров и воздуха, отравленного тяжелыми металлами, говорится в материале "Поти: мечты против реальности", размещенном на "Кавказском узле".

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