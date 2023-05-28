Теплоход сел на мель в Волго-Каспийском морском судоходном канале

28 мая 2023, 03:13

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Теплоход "Порт Оля-2" сел на мель и перекрыл проход судов по Волго-Каспийскому морскому судоходному каналу.

Инцидент с теплоходом "Порт Оля-2" произошел в акватории порта Оля поздно вечером 27 мая.

Теплоход, портом приписки которого является Астрахань, направлялся в иранский порт Амирабад, перекрыл проход судов, говорится в сообщении, опубликованном на сайте МЧС по Астраханской области.

Инцидент произошел в акватории порта Оля. Экипаж теплохода состоит из 14 человек, судно повреждений не получило. По данным ведомства, розлива топлива нет.

Порт Оля, согласно данным из реестра морских портов, находится в одноименном селе Лиманского района Астраханской области в дельте Волги, на правом берегу реки Бахтемир.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в ноябре 2021 года в Икрянинском районе Астраханской области сел на мель теплоход.

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