Ячейка АУЕ* раскрыта в колониях Северной Осетии

28 мая 2023, 06:08

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В нескольких колониях Северной Осетии силовики раскрыли ячейку "Арестантского уголовного единства"*, пять организаторов и участников обвинены в организации деятельности экстремистской организации.

Силовики раскрыли ячейку АУЕ* в нескольких колониях Северной Осетии, которую действует с 2021 года.

По данным следствия, ячейку организовал вор в законе Дато Владикавказский, который находится в розыске, и криминальный авторитет по прозвищу Игорек. Фигуранты дела пропагандировали идеологию "Арестантского уголовного единства"* в исправительных учреждениях. Они также вербовали новых членов организации и мешали работе сотрудников ФСИН, пишет 26 мая "Основа".

Члены ячейки организовывали в колониях азартные игры, занимались вымогательством. Силовики провели обыски у 15 криминальных авторитетов в колониях, а также из пособников. У них была изъята атрибутика АУЕ*, данные о финансах, около 200 сим-карт, боеприпасы, холодное оружие, банковские карты и телефоны, сообщает "Крылья ТВ".

В отношении пяти организаторов и участников ячейки возбуждены уголовные дела по статье 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации).

Ранее "Кавказский узел" писал, что 19 мая восемь человек были обвинены в создании в следственном изоляторе Краснодара ячейки "Арестантского уголовного единства"*.

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* организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена в России судом.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.