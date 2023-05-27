Строитель ранен при взрыве снаряда в Азербайджане

27 мая 2023, 22:20

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Житель Азербайджана получил травмы при взрыве снаряда во время строительства канала в Тертерском районе, ему ампутированы четыре пальца.

"Кавказский узел" писал, что после окончания 44-дневной войны в Азербайджане зафиксированы множество случаев гибели и трам военных и мирных жителей в результате взрывов мин. Так, сегодня пожилой житель приграничного села Алибейли в Товузском районе Азербайджана Абдулла Алескеров подорвался на мине во время выпаса скота, он госпитализирован. 1 мая житель Физулинского района Азербайджана, занимавшийся животноводством, подорвался на противотанковой мине и погиб. 28 апреля при взрыве противотанковой мины близ села Талыш Тертерского района Азербайджана погибли три сотрудника компании RPS Energy Ltd, а 26 апреля при взрыве противопехотной мины в районе села Суговушан Тертерского района получил травмы водитель.

Строитель пострадал в результате взрыва снаряда в Тертерском районе, сообщили сегодня в Бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел.

Снаряд взорвался во время строительства канала в селе Чайлы Тертерского района днем 27 мая, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана. В результате взрыва пострадал сотрудник строительной компании, житель Нефтчалинского района, 36-летний Мансим Аскеров, он был госпитализирован. В связи со взрывом проводится расследование, добавили в ведомстве.

На территории района в прошлом шли боевые действия, во время строительных работ был задет неразорвавшийся снаряд, пояснили корреспонденту "Кавказского узла" в администрации Тертерского района.

Аскерову были ампутированы четыре пальца на левой руке, угрозы его жизни нет, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в ANAMA (азербайджанское национальное агентство по разминированию). Взрыв произошел в момент прикосновения Аскерова к "неизвестному взрывателю", сообщил представитель агентства.

С 10 ноября 2020 года, после окончания 44-дневной войны, и по 25 мая текущего года в результате взрыва мин пострадали 302 жителя Азербайджана, в том числе 57 погибли и 245 получили травмы различной степени тяжести, рассказал ранее корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник агентства.

Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева 4 апреля призвала мировую общественность принять действенные меры по устранению минной опасности в зоне карабахского конфликта. МИД Азербайджана заявил о необходимости привлечь к ответственности "тех, кто устанавливает мины без разбора и отказывается сотрудничать в их демонтаже".

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.