Коллегия судей разрешила уголовное преследование ростовских коллег

27 мая 2023, 16:42

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Высшая квалификационная коллегия судей удовлетворила просьбу следствия разрешить уголовное преследование трех ростовских судей, подозреваемых в получении крупных взяток.

Как писал "Кавказский узел", 19 мая стало известно, что председатель СКР Александр Бастрыкин попросил Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) России дать согласие на возбуждение уголовных дел в отношении бывшего председателя Ростовского облсуда Елены Золотарёвой, её заместителя Татьяны Юровой и председателя Железнодорожного райсуда Ростова-на-Дону Георгия Бондаренко.

Трое ростовских судей заподозрены в получении крупных взяток. Дело в отношении Елены Золотаревой и Татьяны Юровой предполагается возбудить по статьям о получении взяток в крупном и особо крупном размерах. Юрова при этом подозревается, как и Георгий Бондаренко, в посредничестве во взяточничестве.

Высшая квалификационная коллегия судей рассмотрела представление Бастрыкина и разрешила возбудить уголовное дело в отношении экс-председателя Ростовского облсуда Елены Золотаревой. Согласно повестке заседания, ее подозревают в причастности к семи эпизодам получения взяток, сообщает РАПСИ.

Елена Золотарева на заседание ВККС не пришла по семейным обстоятельствам, объяснил на заседании ее представитель Максим Хырхырьян. По его словам, есть основания полагать, что уголовное преследование Золотаревой связано с профессиональной деятельностью. Однако Хырхырьян отказался вдаваться в подробности, пояснив, что "любое утверждение требует соответствующего обоснования". "В данном случае мы таких обоснований не предоставляем, и мы воздерживаемся от любых утверждений на этот счет", - цитирует Хырхырьяна "Право.ру".

Также ВККС одобрила уголовное преследование Татьяны Юровой и Георгия Бондаренко. При этом представитель Юровой Дмитрий Рахмилевич настаивал, что представленных следствием данных недостаточно. "Раз их недостаточно, значит, нужно отказать СКР в представлении", - приводятся в публикации его слова.

Георгий Бондаренко, который участвовал в заседании по видеосвязи, указал на разночтения в данных доследственной проверки. В частности, в одних документах сказано, что председатель суда получила от него деньги "не раньше 16 сентября", а в других указана дата 16 октября.

На вопрос членов ВККС, не считает ли он факт ходатайства о возбуждении уголовного дела "средством оказания давления либо мести за принятые решения", Бондаренко ответил, что "таких бесспорных данных нет". "Я 23 года в системе работаю, много приговоров было всяких. Не готов сразу вам ответить, что это чья-то месть", - цитирует Бондаренко издание.

Напомним, 4 апреля стало известно, что председатель Ростовского облсуда Елена Золотарева помещена под домашний арест и подала в Верховный суд заявление об отставке. У нее, а также у Татьяны Юровой прошли обыски. Источники в силовых структурах сообщили, что подозреваемыми по делу могут оказаться около 20 судей.

Уголовное преследование ростовских судей не приведет к массовому пересмотру вынесенных ими приговоров, однако осужденные могут оспорить их в квалификационной коллегии судей, указали опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

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