Защита потребовала госпитализации Эльчина Амирасланова

27 мая 2023, 15:55

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Состояние азербайджанского политзаключенного Эльчина Амирасланова резко ухудшилось, но руководство тюрьмы не реагирует на просьбы перевести его в госпиталь, рассказал брат осужденного. Адвокат потребовал от Пенитенциарной службы госпитализировать Амирасланова.

Как писал "Кавказский узел", в 2014 году азербайджанские правозащитники включили осужденного на пожизненный срок Эльчина Амирасланова в список политзаключенных.

В марте 1995 года произошел антиправительственный вооружённый мятеж Отряда полиции особого назначения (ОПОН). Сотрудники отряда выдвинули политические требования, в том числе потребовали отставки президента Гейдара Алиева. В ходе вооружённых столкновений погибли 45 человек. Члены Газахского отделения отряда Эльчин Амирасланов, Сафа Поладов и Ариф Кязимов были арестованы. В 1996 году их приговорили к смертной казни, но в 1998 году этот вид наказания был в Азербайджане отменен, и наказание им было изменено на пожизненное заключение.

У Эльчина Амирасланова, который болен гепатитом С и эпилепсией, в тюрьме участились эпилептические приступы, однако его не помещают в лечебное учреждение Пенитенциарной службы, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» брат осужденного Ильгар Амирасланов.

"Эльчин страдает эпилепсией, у него одна сторона парализована. В условиях отсутствия лечения его состояние ухудшается. В последние 10 дней состояние его совсем ухудшилось. Каждый день у него случаются эпилептические приступы. Он приходит в сознание после того, как ему делают уколы. Мы обратились с просьбой о переводе Эльчина в Лечебное учреждение Пенитенциарной службы, однако руководство Гобустанской крытой тюрьмы, где он содержится все эти годы, не выпускает его в госпиталь. В прошлом он ежегодно проходил в тюремной больнице курс лечения. Однако в последние 6-7 лет его не выпускают в больницу. А в самой тюрьме нет условий для лечения", - рассказал он.

Состояние осужденного «с каждым днем ухудшается», отметил его родственник. "Два дня назад мы говорили с Эльчином по телефону. Он сказал, что у него на руках идет процесс «очернения». Я спрашивал у медиков, они говорят, что эта синюшность кожных покровов – результат дефицита кислрода в крови. Это может быть связано с серьезной сердечной, легочной недостаточностью, нарушением мозгового кровообращения. По их словам, Эльчин нуждается в серьезном стационарном лечении. У Эльчина сильные головные боли. Он уже 27 лет содержится в тюрьме, здесь же он заразился гепатитом C. Конечно, мы передаем лекарства ему, но болезни достигли такой стадии, что нужна не только лекарственная терапии, необходимые другие процедуры. И мы обращаемся, и он обращается, но результатов нет, его не госпитазируют", - сказал Ильгар Амирасланов.

Адвокат осужденного Эльчин Садыгов сообщил, что также обращался к руководству Пенитенциарной службы по поводу госпитализации Эльчина Амирасланова, однако результатов пока нет. По его словам, возможно обжаловать в суде бездействие руководства тюрьмы и Пенитенциарной службы. "Однако согласно законодательству мы можем подать жалобу в Административный суд на действие или бездействие Пенитенциарной службы только спустя три месяца после подачи нашего обращения в это ведомство", - сказал Садыгов.

Адвокат считает длительное тюремное заключение Амирасланова неправомерным. После отмены смертной казни, согласно статье 23 действовавшего на тот момент Уголовного кодекса Азербайджана, дело каждого осужденного должно было быть рассмотрено судом персонально, а на момент вынесения Амирасланову приговора альтернативой смертной казни было 15 лет лишения свободы.

"После отмены смертной казни Амирасланову должны были назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет. Но этого не было сделано. Эльчин Амирасланов уже 27 лет в тюремном заключении. При этом, по законодательству, по отбытии 25 лет срока человеком, осужденным к пожизненному заключению, органами юстиции должна быть проведена юридическая переоценка приговора в сторону улучшения правового положения осужденного. У Амирасланова в этом смысле есть все основания для этого с учетом политического контекста его дела, правовых коллизий с назначением пожизненного наказания, состоянием здоровья. Но переоценку до сих пор не провели", - рассказал Эльчин Садыгов.

Сейчас максимальный срок лишения свободы - 20 лет, добавил он. "Амирасланов отбыл и этот срок. Но к сожалению, в нарушение норм законодательства и Европейской конвенции Амирасланов все еще остается в тюремном заключении. В 2016 году по истечению срока в 20 лет содержания в заключении мы обращались в суд для пересмотра приговора, однако наше заявление не было принято в производство", - сказал Садыгов.

Амирасланов, по словам защитника, может претендовать и на освобождение от дальнейшего наказания и по состоянию здоровья. "Но для подачи соответствующего обращения в суд необходимо медицинское заключение от Пенитенциарной службы, а она пока не реагирует на наши обращения", - отметил Садыгов.

Представитель Пенитенциарной службы сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что вопросы здравоохранения заключенных находятся в компетенции главного медуправления Минюста. В медуправлении порекомендовали обращаться за комментариями в сам Минюст. В пресс-службе Минюста сегодня не ответили на телефонные звонки, передал корреспондент "Кавказского узла".

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