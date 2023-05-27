Кадыров выждал паузу с оценками возвращения Джамбетова

27 мая 2023, 14:58

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Хусейн Джамбетов вернулся в Чечню, осознав свои заблуждения, заявил Рамзан Кадыров после встречи с Джамбетовым. Глава Чечни выждал долгую паузу перед реакцией на возвращение Джамбетова, отметил блогер Тумсо Абдурахманов.

Как писал "Кавказский узел", 14 мая было опубликовано видеообращение Хусейна Джамбетова, который заявил, что вернулся в Чечню, и озвучил угрозы в адрес тех, кто представляет ситуацию в республике не такой, как на самом деле.

В октябре 2022 года в отношении 40-летнего жителя Чечни Хусейна Джамбетова было возбуждено уголовное дело по статье об участии в создании террористического сообщества. По данным силовиков, он принимал участие в создании "Отдельного батальона особого назначения вооруженных сил Чеченской Республики Ичкерия", которое входит в состав иностранного легиона украинской армии. Переход Джамбетова на сторону Рамзана Кадырова вызвал широкое обсуждение, но на деятельность ичкерийцев это не повлияло, заявили сторонники самопровозглашенной Ичкерии.

О встрече с Хусейном Джамбетовым Рамзан Кадыров сообщил сегодня ночью в своем телеграм-канале. "Недавно он вернулся в Грозный и признал, что глубоко заблуждался. Я видел его в пятницу после рузбы-намаза и пообщался", - написал он.

По словам Кадырова, на встрече с Джамбетовым он противопоставил тезисам сторонников Ичкерии заявления о преимуществах жизни в Чечне. "Спросил [Джамбетова], где предел той свободы, о которой так много кричали ичкерийцы и дурманили им сознание людей? Что для них означала эта свобода? Свобода для посещения мечетей и соблюдения требований Корана и сунны? Здесь нет запретов. Чтение Корана в республике слышно не только внутри домов и религиозных учреждений, но и на улицах. Доступ к медицине, образованию, спорту? Пожалуйста! Все двери открыты! Никаких барьеров", - говорится в публикации главы Чечни.

К таким же выводам пришел и Хусейн, заявил Кадыров. "Он вернулся и попросил у людей прощения за свои ложные представления о свободе и совершенные ошибки. Как бы там ни было, уже хорошо, если даже один человек до скончания своего века осознал, что заблуждался. Таково мое мнение", - написал он.

Также в телеграм-канале главы Чечни опубликовано видео. На кадрах видно, что встреча проходила в центре Грозного. Кадыров и Джамбетов стоят на площади, вокруг них несколько десятков людей из окружения главы Чечни, и Рамзан Кадыров произносит длинную речь на чеченском языке. Джамбетов слушает Кадырова и иногда кивает, а в конце видео они обнимаются, позируя перед телекамерой.

Кадыров "наконец прокомментировал" возвращение Хусейна Джамбетова в Чечню, отметил сегодня в своем телеграм-канале блогер Тумсо Абдурахманов. "Кадыров выложил видео на своем ТГ-канале, где он стоит рядом с Хусейном Джамбетовым и философствует на тему свободы и независимости", - написал он. В текстовых публикациях в телеграм-канале Рамзана Кадырова до 27 мая не было упоминаний Хусейна Джамбетова.

Напомним, 22 мая отец Хусейна Джамбетова заявил на аудиозаписи, что прощает кровника, который убьет его сына. Джамбетов, приехав в Чечню, стал сдавать властям тех чеченцев, которые бывали в их доме и выражали несогласие с действиями властей Чечни, рассказал "Кавказскому узлу" представитель духовенства республики.

Решение отца Хусейна Джамбетова не мстить за сына, если тот будет убит, стало прецедентом в среде чеченской политэмиграции, заявили президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев и представитель ассоциации "Вайфонд".

Отметим, что в декабре 2021 года бывшая сторонница Ахмеда Закаева Рубати Мицаева с разрешения Рамзана Кадырова вернулась из Германии в Чечню. После этого она опубликовала в Instagram* множество постов с восхвалением главы республики. Мицаевой досталась роль почитательницы Кадырова, призванной мотивировать других чеченских эмигрантов к возвращению на родину, указали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Подробности истории с возвращением Мицаевой собраны в справке "Кавказского узла" "Рубати Мицаева: «волчица Ичкерии*» пригодилась Кадырову".

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