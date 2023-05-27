27 мая 2023, 11:44

Сельчанин подорвался на мине в Товузском районе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Пожилой житель приграничного села Алибейли в Товузском районе Азербайджана Абдулла Алескеров подорвался на мине во время выпаса скота. Он доставлен в больницу.

Как сообщал "Кавказский узел", жители Азербайджана периодически подрываются на минах. Так 1 мая житель Физулинского района Азербайджана, занимавшийся животноводством, подорвался на противотанковой мине и погиб.

28 апреля при взрыве противотанковой мины близ села Талыш Тертерского района Азербайджана погибли три сотрудника компании RPS Energy Ltd, а 26 апреля при взрыве противопехотной мины в районе села Суговушан Тертерского района Азербайджана получил травмы водитель.

Житель села Алибейли Товузского района Абдулла Алескеров 1948 года рождения утром 27 мая получил травмы в результате разрыва мины, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы МВД Азербайджана.

Прибывшие на место происшествия полицейские доставили пострадавшего в больницу. В результате взрыва он получил ранение в ногу.

Состояние Алескерова оценивается как средней тяжести. Он подорвался на мине во время выпаса скота, уточнил сотрудник администрации Товузского района. "Село Алибейли находится у самой границы с Арменией. На протяжении 30 лет село периодически подвергалось обстрелам. Вокруг велись боевые действия. На территорию, где произошел взрыв, местному населению из-за минной угрозы доступ был запрещен", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В Товузской районной прокуратуре по факту ведется расследование, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник ведомства.

В Азербайджанском национальном агентстве по разминированию (ANAMA) пояснили, что взрыв произошел на территории, которая еще не расчищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

С 10 ноября 2020 года, после окончания 44-дневной войны, и по 25 мая текущего года в результате взрыва мин пострадали 302 жителя Азербайджана, в том числе 57 погибли и 245 получили травмы различной степени тяжести, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник агентства.

Напомним, омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева 4 апреля призвала мировую общественность принять действенные меры по устранению минной опасности в зоне карабахского конфликта. МИД Азербайджана заявил о необходимости привлечь к ответственности "тех, кто устанавливает мины без разбора и отказывается сотрудничать в их демонтаже".

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Примечание:

"Сотрудник полиции подорвался на мине в Азербайджане", "Солдат пострадал при взрыве мины в Азербайджане", "Великобритания направила 500 тысяч фунтов на разминирование зоны боев в Карабахе".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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