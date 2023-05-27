Житель Дагестана осужден по делу об убийстве Мурадхана Ризаева

27 мая 2023, 06:11

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К 17 годам колонии особого режима приговорен житель Дагестана, которого суд признал виновным в убийстве учредителя махачкалинской строительной компании Мурадхана Ризаева.

Как писал "Кавказский узел", в январе 2022 года стало известно о том, что двум жителям Махачкалы предъявлены обвинения в убийстве учредителя строительной компании Мурадхана Ризаева. Один из обвиняемых был задержан, он, как считает следствие, был исполнителем убийства, второй обвиняемый объявлен в розыск.

в начале апреля 2019 года учредителю строительной фирмы Мурадхану Ризаеву было предъявлено обвинение в хищении бюджетных средств в размере 575 миллионов рублей, выделенных для переселения людей из аварийного жилья. Изначально Ризаев свою вину отрицал, а его защита настаивала на том, что он не имел отношения к финансовой части, а выступал в роли прораба на стройках. 3 января Мурадхана Ризаева застрелили около его дома в Махачкале. 9 января силовики задержали 36-летнего жителя Дагестана по подозрению в совершении убийства Ризаева. По данным родственников погибшего, заказчик убийства пока не установлен.

Верховный суд Дагестана приговорил местного жителя к 17 годам за убийство учредителя строительной фирмы Мурадхана Ризаева. Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктами "ж" и "з" части 2 статьи 105 УК РФ(убийство), пишет 26 мая РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу республиканской прокуратуры.

По данным следствия, в январе 2022 года мужчина в составе организованной группы убил учредителя общества с ограниченной ответственностью из корыстных побуждений - он хотел получить возможность распоряжаться частью незаконно полученного недвижимого имущества коммерческой организации.

Житель Дагестана приговорен к 17 годам колонии особого режима с ограничением свободы сроком на полтора года.

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