Родные уверены в невиновности Османа Османова

27 мая 2023, 02:19

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Участники схода в селе Нижнее Казанище обратились к президенту России Владимиру Путину по поводу задержания местного врача Османа Османова, сообщил дядя задержанного Кагир Атагаджиев. По указанному делу проходят более десяти человек, многие друг с другом незнакомы, рассказала супруга Османова Дина.

Как писал "Кавказский узел", 26 мая в селе Нижнее Казанище прошел сход граждан, которые потребовали освободить врача Османа Османова. По их словам, он необоснованно заподозрен в терроризме.

Осман Османов был задержан по обвинению в терроризме, ему инкриминируют статью 205 УК РФ (теракт), пишет "Черновик".

Дядя Османа Османова, заслуженный артист Дагестана Кагир Атагаджиев рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что Османову около 40 лет, он работал врачом-хирургом.

Османову, по его словам, предъявлено обвинение по статье 205 УК РФ за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, которые, как утверждает следствие, были сделаны 10 лет назад в Ханты-Мансийском автономном округе.

Во время акции, в которой участвовали около тысячи человек, жители села выразили поддержку задержанному Османову и требовали прекратить надуманное, по их мнению, уголовное дело. Правоохранители, по его словам, не вмешивались, так как «никаких антигосударственных лозунгов во время митинга не звучало».

Атагаджиев уточнил, что по окончании акции было озвучено обращение к президенту России по поводу незаконного преследования Османа Османова.

На сходе, репортаж с которого опубликован на youtube-канале Rasul travel, выступили многие жители Нижнего Казанища. В конце один из них обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой обратить внимание на судьбу Османа Османова. Участники схода сказали, что он хороший врач и человек. "Уверены, что [Османов] не виноват. Он хороший специалист, хороший врач, хороший брат", - сказал один из участников схода и пообещал написать письменное обращение.

Жена Османа Османова Дина рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что с 2008 по 2011 годы они жили в городе Мегион Ханты-Мансийского автономного округа. В село Нижнее Казанище переехали в 2012 году. Осман работал врачом в районной и сельской больницах, в доме-интернате. У них четверо детей, он единственный сын в семье. Мужа задержали 26 октября 2022 года.

«По данному делу о терроризме проходят более 10 человек. Все дагестанцы, многие друг друга не знают. Один из проходящих по делу, с семьей которого я знакома, был задержан в момент приезда в Дагестан. Также и мужа задержали через столько лет после якобы совершенного преступления. Силовики показали какое-то постановление, не дали мне нормально прочесть. Его отец только успел прочитать, что Османа должны допросить как свидетеля по какому-то делу», - говорит Дина.

Супруга Османова рассказала, что он сейчас находится под арестом в СИЗО в Ханты-Мансийском автономном округе. Адвокат у него есть, идет ознакомление с материалами уголовного дела.

"Кавказский узел" писал также, что в сентябре 2019 года более 600 жителей Нижнего Казанища собрались у районного отдела полиции и потребовали освободить своего односельчанина. Молодой человек был задержан по обвинению в хранении наркотиков, но местные жители заявили, что запрещенные вещества ему подбросили.

В октябре того же года силовики приехали с проверками в село Нижнее Казанище. Активных участников митинга запугивали, рассказали "Кавказскому узлу" сельчане.

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