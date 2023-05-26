Подозреваемый в подготовке теракта в Геленджике арестован на два месяца

26 мая 2023, 21:03

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Суд в Геленджике арестовал на два месяца подозреваемого в подготовке взрыва мужчину, сообщили в суде. ФСБ распространила видео, на котором он признается, что спрятал в лесополосе самодельное взрывное устройство.

"Кавказский узел" писал, что пресс-служба ФСБ сегодня отчиталась о задержании в Геленджике сторонника украинских националистических организаций, который планировал устроить взрыв.

Житель Геленджика, подозреваемый в подготовке взрыва на объекте правоохранительных органов города-курорта, заключен под стражу, сообщил сегодня "Интерфакс" со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Краснодарского края.

"Геленджикский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", - приводятся в публикации слова сотрудника пресс-службы.

Пресс-служба ФСБ распространила видео изъятия у подозреваемого компонентов взрывных устройств, его в частности, опубликовали "Известия" в своем Telegram-канале. Подозреваемого, лицо которого на видеозаписи размыто, силовики приводят в частный дом. После этого на видеозаписи показаны фотографии с компонентами взрывных устройств, мобильнми телефонами, жестким диском для компьютера. Также на фотографии показана коробка, на внутренней стороне крышки которой написаны пары слов на украинском и русском языках: "бiлявка - блондинка", "шляхетный - благородный", а также слово "вiдповiднiк" - перевод которого неразборчив (слово "вiдповiдний" переводится с украинского как "соответствующий" - прим. "Кавказского узла"). Затем мужчину сопровождают в лесополосу, он показывает рукой на большое дерево. "В листве закопан пакет из "Пятерочки" с СВУ", - говорит он. Силовики подводят его ближе и он подтверждает, что пакет принадлежит ему, следует из видео.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.