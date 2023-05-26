Подозреваемый в подготовке теракта в Геленджике. Скриншот видео https://t.me/izvestia/132391

26 мая 2023, 21:03

Подозреваемый в подготовке теракта в Геленджике арестован на два месяца

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Суд в Геленджике арестовал на два месяца подозреваемого в подготовке взрыва мужчину, сообщили в суде. ФСБ распространила видео, на котором он признается, что спрятал в лесополосе самодельное взрывное устройство.

"Кавказский узел" писал, что пресс-служба ФСБ сегодня отчиталась о задержании в Геленджике сторонника украинских националистических организаций, который планировал устроить взрыв.

Житель Геленджика, подозреваемый в подготовке взрыва на объекте правоохранительных органов города-курорта, заключен под стражу, сообщил сегодня "Интерфакс" со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Краснодарского края.

"Геленджикский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", - приводятся в публикации слова сотрудника пресс-службы.

Пресс-служба ФСБ распространила видео изъятия у подозреваемого компонентов взрывных устройств, его в частности, опубликовали "Известия" в своем Telegram-канале. Подозреваемого, лицо которого на видеозаписи размыто, силовики приводят в частный дом. После этого на видеозаписи показаны фотографии с компонентами взрывных устройств, мобильнми телефонами, жестким диском для компьютера. Также на фотографии показана коробка, на внутренней стороне крышки которой написаны пары слов на украинском и русском языках: "бiлявка - блондинка", "шляхетный - благородный", а также слово "вiдповiднiк" - перевод которого неразборчив (слово "вiдповiдний" переводится с украинского как "соответствующий" - прим. "Кавказского узла"). Затем мужчину сопровождают в лесополосу, он показывает рукой на большое дерево. "В листве закопан пакет из "Пятерочки" с СВУ", - говорит он. Силовики подводят его ближе и он подтверждает, что пакет принадлежит ему, следует из видео.

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Примечание:

"Оглашение приговора Паскарю отложено из-за ошибки прокурора", "Житель Ставрополья получил девять лет за финансирование терроризма", "Кадыров заявил о подготовке терактов против него"

Автор: "Кавказский узел"

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