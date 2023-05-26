Севиндж Садыгова пожаловалась на препятствия журналистской работе

26 мая 2023, 17:56

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Азербайджанская журналистка Севиндж Садыгова сообщила, что силовики пытались препятствовать съемкам сюжета в Гяндже, посвященном делу политзаключенного Османа Рзаева. Комитет независимых репортеров, членом которого является Садыгова, осудил давление на журналистку и расценил это как нарушение свободы прессы.

25 мая Садыгова отправилась в город Гянджу по редакционному заданию, рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

"Я готовила судебный репортаж с судебного процесса над арестованным еще год назад руководителем сайта Demokratik.az Османом Рзаевым (Османа Нариманоглу). В судах в Азербайджане не разрешают вести съёмки и нам приходится записывать интервью у членов семей, обвиняемых, адвокатов, правозащитников на улице. Я снимала на видео интервью супруги журналиста Арзу Рзаевой. Она рассказывала подробности дела против ее мужа, излагала позицию защиты. По словам Рзаевой, ее муж арестован по надуманному обвинению в вымогательстве за то, что на своем сайте освещал вопросы коррупции в различных госучреждениях, в том числе в Гейгельской центральной районной больницы. По словам жены журналиста, против ее мужа дали ложные показания работники больницы по указанию сверху. Она отметила, что главврач больницы Васиф Алиев на нее также подавал в суд за то, что она выступала в социальных сетях с обвинениями в его адрес. Когда во время интервью к дверям Гянджинского суда по тяжким преступлениям подъехал автомобиль люкс класса, сотрудник полиции из охраны суда подбежал ко мне и стал требовать прекращения съемки. Я возразила, указав, что снимаю автомобиль в общественном месте", - продолжила Садыгова.

Руководитель сайта Demokratik.az Осман Нариманоглу признан правозащитниками политзаключенным."Нариманоглу был арестован 5 июля 2022 г. по обвинению в вымогательстве денег у чиновников Управления мелиорации и врачей Геранбойского и Гейгельского районов. После ареста журналист заявил, что обвинения ложные, что он оклеветан теми, о коррупции которых он публиковал разоблачительные материалы. Нариманоглу утверждает, что у стороны обвинения нет доказательств вымогательства. Обвинения против журналистов в Азербайджане в вымогательстве и ранее имели место. Следствие затягивается и проводится с нарушением процессуальных норм", - ранее рассказал сокоординатор Союза за свободу политзаключенным Азербайджана Эльшан Гасанов.

По ее словам, сотрудник полиции пытался силой отобрать у нее мобильный телефон. "После моих протестов полицейский ретировался. Сотрудник суда в гражданском также пытался помещать съемкам. Но я не прекратила запись. Видимо, они не хотели, чтобы в интернет попали кадры автомобиля руководства суда, и вообще, чтобы начальство не видело журналистов во дворе суда. Мы, журналисты, раздражители для власть имущих", - сказала Садыгова.

Видео конфликта Садыгова распространила на ютуб канале Azel.Tv. На 11-ой минуте в кадре появляется автомобиль люкс класса и в этот момент закадровый женский голос говорит : "Не трогай мою руку, я веду съемку". "Не снимай машину", - потребовал мужской голос за кадром."Я не снимаю машину, и вообще-то автомобиль в общественном месте", - ответила женщина. Далее в кадре появляется сотрудник полиции, который размахивает рукой, пытаясь помешать съемке. "Убери руку, кто ты такой, что прикасаешься ко мне", - возмутилась женщина. Далее появился мужчина в гражданской одежде, который также потребовал прекращения съемок. Однако журналистка продолжила запись, следует из видео.

Сегодня сотрудник полиции попытался помешать съемке перед Гейгельской центральной районной больницей, сообщила журналистка. "Я направилась в больницу, чтобы подготовить репортаж и оттуда. Но сразу во дворе полицейский из охраны попытался помешать съемке (это видно на видеозаписи, которую Садыгова опубликовала на своей странице в Facebook* - прим. "Кавказского узла"). Только после моего решительного протеста он отошел, но все равно настаивал на недопустимости съемок. Я передала к главврачу больницы Васифу Алиеву свою просьбу об интервью. Но он через сотрудников передал, что даст интервью после приговора", - сказала Садыгова.

Она отметила, что пока еще официально не обращалась с жалобой правоохранительные органы, однако на своем аккаунте в Facebook* при публикации видео отметила страницу МВД Азербайджана.

Комитет независимых репортеров осудил давление на журналистку Садыгову. "Журналистка столкнулась с насилием и это отражено на кадрах сделанных ею же съемок. Севиндж Садыгова столкнулась с давлением при выполнении профессиональных обязанностей. Давление на журналиста – это подавление свободы прессы. Мы требуем расследования этих инцидентов против Садыговой и наказания виновных. Севиндж - член нашего комитета и она смело освещает самые острые проблемы, несмотря на риски своей безопасности. Ранее она уже не раз подвергалась физическому давлению и кратковременным задержаниям", - сказал корреспонденту «Кавказского узла» соучредитель Комитета, правозащитник Автандил Мамедов, который находится в политэмиграции в Грузии.

По его словам, Комитет независимых репортеров был учрежден группой 3 мая 2023 года, во всемирный день свободы прессы группой азербайджанских репортеров, и действует при "Институте защиты прав и свобод", который базируется в Тбилиси.

Действия, направленные на создание препятствий работе журналистов, по законодательству Азербайджана считаются преступлением, указал глава Группы права медиа Халид Агалиев. "Кодекс административных проступков предусматривает меры ответственности за незаконное вмешательство в профессиональную деятельность журналистов в виде штрафа от 300-600 манатов (180-360 долларов США). Если вмешательство в работу журналистов сопровождалось насильственными действиями, повлекшими нанесение серьезного ущерба здоровью, то подобные действия влекут уголовное наказание вплоть до лишения свободы", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Получить комментарии в пресс-службе МВД Азербайджана не удалось.

Садыгова и ранее подвергалась давлению. 30 сентября 2022 года она была задержана, когда освещала акцию протеста в Баку против проекта нового закона о политических партиях. В феврале 2022 года независимые журналисты Фатима Мовламлы и Севиндж Садыгова несколько раз подвергались нападениям во время подготовки репортажей в центре Баку. После этих нападений полиция незаконно задержала двух журналисток на четыре часа.

В феврале 2021 года она была задержана на акции протеста в защиту арестованных журналистов, в том числе ее мужа главы Azel.TV Афгана Садыгова, который спустя год был помилован. 9 сентября 2020 года Севиндж Садыгова, освещая акцию протеста в защиту оппозиционера Тофига Ягублу, поранила ногу после того, как ее толкнул один из силовиков.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.