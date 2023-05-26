Родные арестованных активистов провели акцию протеста в Баку

26 мая 2023, 15:44

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Члены семей верующих и религиозных активистов на акции протеста перед администрацией президента Азербайджана заявили, что их родные арестованы по надуманным обвинениям на фоне ухудшения отношений Азербайджана и Ирана. Протестующие потребовали освобождения арестованных и наказания причастных к необоснованному уголовному преследованию активистов.

Как писал "Кавказский узел", в начале марта правозащитники отметили, что на фоне ухудшения отношений с Ираном вектор политрепрессий в Азербайджане сместился с прозападных активистов на членов "Мусульманского единства". По данным главы Центра мониторинга политзаключенных Эльшана Гасанова, за последние два-три месяца по обвинениям в незаконном обороте наркотиков было арестовано порядка 90 человек, аресты которых сопровождаются пропагандистской кампанией о разоблачении иранской шпионской сети, однако объявления им предъявлены в незаконном обороте наркотиков.

Отношения Ирана и Азербайджана обострились на фоне планов Баку реализовать проект Зангезурского коридора через Армению. В октябре-ноябре 2022 года обе страны провели военные учения близ границы и обменялись обвинениями в террористической и диверсионной деятельности. 27 января было совершено нападение на посольство Азербайджана в Тегеране, был убит начальник службы безопасности и ранены два охранника. 3 апреля страны обменялись нотами протеста с обвинениями в пропаганде двух стран против друг друга. 6 апреля МИД Азербайджана объявил персонами нон-грата четырех сотрудников посольства ИРИ в Баку, а 5 мая МИД Ирана в ответ заявил о нежелательности пребывания в стране четырех азербайджанских дипломатов.

Около 30 человек, в основном женщин, представившиеся членами семей арестованных верующих и религиозных активистов, собрались сегодня в парке у станции метро "Ичери шехер" в Баку, чтобы направиться в администрацию президента Азербайджана для передачи своих требований. Они держали в руках портреты арестованных.

"Наших мужей, братьев арестовали совершенно по надуманным обвинениям в торговле наркотиками. За последние месяцы арестованы около сотни верующих. Мы выражаем протест этой несправедливости, репрессиям. Почему оставляют семьи без кормильцев, детей без отцов? Людей арестовывают без доказательств, только на основе показаний лжесвидетелей", - заявила на акции сестра обвиняемого Мурада Абдуллаева Арзу Абдуллаева.

Религиозный активист Мурад Абдуллаев был задержан в Баку 9 марта и помещен под стражу, силовики вменили ему торговлю наркотиками. Близкие Абдуллаева связали его арест с тем, что он поддерживал соратников. Защита просила перевести активиста под домашний арест, но суд 10 мая оставил его под стражей. Активист содержится в переполненной камере СИЗО, где у него возникли проблемы со здоровьем, заявили сестра и адвокат. Союз "За свободу политзаключенным Азербайджана" признал Абдуллаева политзаключенным. 12 мая Апелляционный суд в Баку отказался смягчить меру пресечения Абдуллаеву. Защита Абдуллаева готовит жалобу в ЕСПЧ.

Еще одна молодая женщина, не назвавшая своего имени, сказала, что ее мужа задержали, когда он привез членов своей семьи домой. "Его увели трое в гражданской одежде прямо на глазах у детей, без всяких объяснений, даже не позволив зайти домой. Его под угрозами и давлением принудили дать признательные показания, связанные с наркотиками. Но больше всего его расспрашивали о "неких связях с Ираном". Правительство не должно наказывать за это своих граждан за то, что они верующие-шииты", - сказала женщина.

Захра Сулейманова, сестра Рухуллы Новруззаде,также отметила, что и ее брата обвинили в незаконном обороте наркотиков в крупном размере. "Моему брату выдвинули очень абсурдные обвинения. Они утверждают, что мой брат привозил наркотики из Ирана. Но как он мог привозить наркотики из Ирана, если уже более трех лет сухопутные границы Азербайджана со всеми соседними государствами закрыты? Мой брат занимался просветительской деятельностью, но никакого отношения к Ирану не имеет, если не считать, что он там получал религиозное образование. Но тогда отношения Азербайджана с Ираном были очень хорошие. Откуда он мог знать, что через несколько эти отношения испортятся. Но, если даже между двумя государствами плохие отношения, конфликт или даже война, то причем тут граждане своей страны", - рассказала Сулейманова.

23 мая родственницы арестованного в Азербайджане по обвинению в незаконном обороте наркотиков генерального директора общественного объединения "Просветительского центра Мизан", богослова Рухуллы Новруззаде провели в Баку протестную акцию с требованием его освобождения. Они считают, что Новруззаде не виновен, и его преследуют за религиозную деятельность. Новруззаде арестован на фоне напряженности в отношениях между Азербайджаном и Ираном и признан политзаключенным, рассказал правозащитник Эльшан Гасанов.

Отец Миртофига Гусейнова Мирджалал Гусейнов заявил, что требует наказания не только освобождения своего сына и других арестованных, но и виновных в их арестах.

"Моего сына арестовали по абсолютно ложному обвинению. Ему забрали прямо с автобусной остановки. Против него выставили лжевсвидетелей, которые утверждали, что наркотики были изъяты из кармана моего сына. Но достаточно просмотреть кадры видеозаписей в полиции и выяснится, что ничего подобного не было. Наркотики поставили перед моим сыном и его принудили дать показания против себя. Но суд отказывается запрашивать у полиции кадры видеозаписи. Мы требуем наказать всех дознавателей, следователей, прокуроров, судей фальсифицировавших уголовные дела против наших детей, судей санкционировавших их аресты", - отметил Мирджалал Гусейнова.

Член Движения "Мусульманское единство" (ДМЕ) Миртофиг Гусейнов был задержан вечером 6 декабря 2022 года на автобусной остановке возле станции метро "20 января", сообщил отец активиста Мирджалал Гусейнов. В ДМЕ задержание назвали продолжением новой волны преследования активистов организации. 7 декабря стало известно, что он арестован на три месяца по делу о незаконном обороте наркотиков.

Миртофиг Гусейнов до ареста помогал в оказании помощи семьям арестованных верующих, отметила правозащитница и журналист-фрилансер Арзу Абдулла. "Миртофиг развозил помощь, которую собирали для семей верующих, находящихся в заключении. Незадолго до ареста его вызывали в полицию и говорили ему, что они знают про его "эту деятельность". Но с каких пор оказание помощи семьям, попавшим в беду является крамолой?", - сказала она.

Она считает, что верующих преследуют по ложным обвинениям из-за предвзятого отношения властей к ним и выбивают показания под угрозами. "Перед задержанными ставят бутылки или дубинки, угрожают изнасилованием, какой же азербайджанский мужчин согласится на это. Или им угрожают привести их жен и снять с их головы хиджабы, чадру. Вот так людей принуждают оговаривать себя. Причем аресты производятся абсолютно незаконно. Людей задерживают и сутками не сообщают родным, где они находятся, в чем они обвиняются", - отметила она.

По ее словам, "в прошлом, аналогичные репрессии проводились против ваххабитов". "Теперь жертвами избраны шииты. Это откровенное нарушение прав человека, религиозных свобод. Религия – коллективный институт. Люди вместе молятся, вместе проводят религиозные мероприятия и эта общность и солидарность не является угрозой чему-то и кому-то", - подчеркнула Абдулла.

Акция продолжалась около 30 минут и все это время полиция не вмешивалась. Но когда участники попытались пройти к администрации президента, скандируя лозунги "Свободу верующим!", полиция преградила им путь.

Офицер полиции заявив, что приемное отделение администрации президента находится в Наримановском районе Баку (другая часть города) предложил на специальном автобусе поехать туда. Однако автобус не довез протестующих до адресата, рассказали участники акции. "Автобус привез нас в другое место - к станции метро "28 мая" и там нас высадили. Полиция фактически обманула нас", - сообщила корреспонденту "Кавказского узла" Абдулла.

Акции в защиту арестованных верующих и активистов будут продолжены, отметила другая участница акции Арзу Абдуллаева. "Мы продолжим нашу борьбу против зла и беззакония, пока наши братья и мужья не будут освобождены", - сказала Абдуллаева.

Представители пресс-службы МВД оказались недоступными для комментариев.

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