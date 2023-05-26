Дагестанские педагоги добились выплат зарплаты

26 мая 2023, 13:06

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Более полумиллиарда рублей недополучили школьные учителя в Дагестане из-за несвоевременных заявок чиновников, отчиталась Генпрокуратура о результатах проверок, которое начались после жалоб педагогов из Левашинского района. Все деньги учителям выплачены, более 50 чиновников привлечены к ответственности, сообщило ведомство.

Как писал "Кавказский узел", задержки выплат школьным учителям зарплат и надбавок отмечаются в 30 муниципалитетах Дагестана, в том числе в Левашинском районе, сообщили в январе в Минобрнауки республики.

В январе педагоги школы села Уцмиюрт Бабаюртовского района заявили об отсутствии стимулирующих выплат и о задержках зарплаты. Такая ситуация наблюдается и в других районах республики, отметили они. Минобрнауки и следователи отчитались о проверках по жалобам педагогов.

Генпрокуратура провела проверку жалоб сотрудников школ Левашинского района на невыплату заработной платы и выяснила, что долги по зарплате перед ними за декабрь 2022 года превышают 56 миллионов рублей, сообщило ведомство.

"Кроме того, в целом по республике выявлена аналогичная задолженность еще в 28 образовательных учреждениях на общую сумму свыше 453 млн рублей. Причинами образования задолженности послужило несвоевременное направление заявок для выделения денежных средств на оплату труда. Всего общая сумма задолженности по заработной плате перед работниками образовательных учреждений региона составила около 510 млн рублей", - говорится в публикации на сайте Генпрокуратуры.

Прокуроры внесли 29 представлений главам администраций, а также председателю правительства республики. "По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования задолженность полностью погашена", - сообщило ведомство.

К дисциплинарной ответственности привлечены за допущенные нарушения четыре чиновника министерств финансов и образования и науки, а также 52 чиновника администраций городов, районов и школ, отмечается в публикации.

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