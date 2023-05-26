26 мая 2023, 11:21

Два человека погибли при сходе селевого потока в Азербайджане

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Тела двух человек, ставших жертвами селевого потока на реке Гянджачай на западе страны, найдены.

Как сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в Гянджинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, 25 мая в Гейгельский районный отдел полиции поступила информация об исчезновении в результате селевого потока на реке Гянджачай у села Топалгасанли двух человек человек – Мухтара Гусейнова 1954 г.р. и Ибрагима Гурбанова  2001 г.р.

Тела указанных лиц были обнаружены сегодня утром в реке Гянджачай в городе Гянджа, сообщил сотрудник ведомства. Прибывшие на место сотрудники полиции вытащили тела из реки и передали на экспертизу.

Ливневые дожди, прошедшие 25 мая в Гейгельском районе, вызвали селевые потоки на реке Гянджачай, которые повредили линии газо-, электроснабжения, связи, транспортные коммуникации в ряде сел, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в районной комиссии по чрезвычайным ситуациям. «В результате принятых мер движение транспорта на дорогах уже восстановлено. В пострадавших от наводнения селах Топалгасанли, Шахриях, Керемли и Зурнабад частично возобновлено подача электричества и газа. По предварительным данным повреждены пять транспортных средств. Принимаются меры по уточнению ущерба и устранение его последствия», - сказали в комиссии.

Три человека, в том числе две женщины были спасены из потока в реке Гянджачай.

Житель соседнего с Топалгасанли села Чайкенд Али Рзаев рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что ливневой дождь вызвал резкое повышение уровня воды в реке Гянджачай. «Бурлящая вода устремилась вниз по течению, подтопило прибрежные огороды, унесло домашний скот. К сожалению, сель привел и к человеческим жертвам. Двух жителей Гянджи, приехавших в Топалгасанли на отдых, унесло. Их нашли примерно в 10 км от села Топалгасанли», - рассказал местный житель.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Гяндже идет умеренный дождь, температура воздуха составляет +26 градусов, скорость ветра – 3 метра в секунду. В ночь на 27 мая прогнозируется слабый дождь, температура воздуха понизится до +21 градусов, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Ильхам Алиев рапортовал о возвращении 20 семей в село Талыш", "Дома жителей азербайджанского поселка повреждены после схода селя", "Азербайджанские сельчане лишились урожая после ливней".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

26 мая 2023, 10:59

26 мая 2023, 10:03

26 мая 2023, 09:21

  • Степанакертцы сочли небезопасным проезд через азербайджанский КПП

    Около 150 жителей Нагорного Карабаха не могут вернуться из Армении вопреки заверениям Азербайджана о беспрепятственном проезде через пункт пропуска в Лачинском коридоре, сообщил карабахский омбудсмен. Местные жители подтвердили, что не рискуют ехать через КПП из-за опасений за свою безопасность и риска застрять в Армении.

26 мая 2023, 08:39

  • Два жилых дома повреждены при взрыве в Краснодаре

    В результате взрыва в Краснодаре повреждены кровля и окна двух жилых домов, власти планируют отремонтировать их, сообщил мэр Евгений Наумов. Информация об эвакуации жителей не соответствует действительности, заявил оперштаб Кубани.

26 мая 2023, 08:08

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи