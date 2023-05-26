Два человека погибли при сходе селевого потока в Азербайджане

26 мая 2023, 11:21

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Тела двух человек, ставших жертвами селевого потока на реке Гянджачай на западе страны, найдены.

Как сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в Гянджинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, 25 мая в Гейгельский районный отдел полиции поступила информация об исчезновении в результате селевого потока на реке Гянджачай у села Топалгасанли двух человек человек – Мухтара Гусейнова 1954 г.р. и Ибрагима Гурбанова 2001 г.р.

Тела указанных лиц были обнаружены сегодня утром в реке Гянджачай в городе Гянджа, сообщил сотрудник ведомства. Прибывшие на место сотрудники полиции вытащили тела из реки и передали на экспертизу.

Ливневые дожди, прошедшие 25 мая в Гейгельском районе, вызвали селевые потоки на реке Гянджачай, которые повредили линии газо-, электроснабжения, связи, транспортные коммуникации в ряде сел, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в районной комиссии по чрезвычайным ситуациям. «В результате принятых мер движение транспорта на дорогах уже восстановлено. В пострадавших от наводнения селах Топалгасанли, Шахриях, Керемли и Зурнабад частично возобновлено подача электричества и газа. По предварительным данным повреждены пять транспортных средств. Принимаются меры по уточнению ущерба и устранение его последствия», - сказали в комиссии.

Три человека, в том числе две женщины были спасены из потока в реке Гянджачай.

Житель соседнего с Топалгасанли села Чайкенд Али Рзаев рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что ливневой дождь вызвал резкое повышение уровня воды в реке Гянджачай. «Бурлящая вода устремилась вниз по течению, подтопило прибрежные огороды, унесло домашний скот. К сожалению, сель привел и к человеческим жертвам. Двух жителей Гянджи, приехавших в Топалгасанли на отдых, унесло. Их нашли примерно в 10 км от села Топалгасанли», - рассказал местный житель.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Гяндже идет умеренный дождь, температура воздуха составляет +26 градусов, скорость ветра – 3 метра в секунду. В ночь на 27 мая прогнозируется слабый дождь, температура воздуха понизится до +21 градусов, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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