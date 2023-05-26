Грузинские аналитики оценили перспективы роста миграции в Россию после отмены виз

26 мая 2023, 10:59

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Отмена в России визового режима для граждан Грузии не вызовет всплеска миграции, поскольку жители Грузии в основном ездят туда к родственникам, указали грузинские эксперты по международным вопросам. Улучшение отношений с Россией снизит поддержку избирателями "Грузинской мечты" на парламентских выборах, отметили они.

Как писал "Кавказский узел", 10 мая Владимир Путин отменил с 15 мая запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию, который действовал с 2019 года. Также он подписал указ о том, что граждане Грузии с 15 мая могут въезжать в Россию без оформления виз на срок до 90 дней, за исключением трудовых мигрантов. Возобновление авиасообщения с Россией не несет заметной экономической выгоды для Грузии, но угрожает планам страны получить статус кандидата в члены Евросоюза, отметили опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

Упразднив визовый режим для граждан Грузии, Москва исходила из своего отрицательного отношения к Европе и США, тем самым «нахамив» не только им, но и грузинскому народу, при этом Россия в сфере туризма не может конкурировать с Европой, считает сотрудник "Института европейских ценностей Грузии" Мамука Жгенти.

"Если ехать в Россию с туристической целью, то на что там смотреть, тем более сейчас, во время проведения спецоперации в Украине?.. Сомневаюсь, чтобы кто-то собрался в Россию с туристической целью и предпочел бы поехать в Ханты-Мансийск, а не в Париж", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Отмена визового режима не дает гражданам Грузии права на работу в России, отметил Жгенти. "Все зависит от того, сколько грузин поедет в Россию. Если поедет каждый второй или третий, тогда уже можно будет говорить о том, что у нас настроения поменялись и население Грузии хочет возврата в СССР", - сказал он.

По его словам, пророссийски настроенный электорат голосует на выборах за правящую партию «Грузинская мечта – Демократическое движение». Однако в стране выборы не проводятся справедливо, происходит их фальсификация, а все соцопросы выявляют, что абсолютное большинство населения Грузии выступает за интеграцию в Евросоюз, добавил Жгенти.

17 июня 2022 года Еврокомиссия опубликовала 12 рекомендаций для Грузии, при выполнении которых страна получит статус кандидата в члены Евросоюза. 23 июня Совет Евросоюза принял решение признать европейскую перспективу Грузии и готовность предоставить стране статус кандидата в члены ЕС, "как только будут выполнены намеченные приоритеты". 13 июля 2022 года председатель Еврокомиссии Майкл Рупп сообщил, что оценка реформ в Грузии, которые необходимы для получения статуса кандидата в ЕС, будет сделана не ранее 2023 года.

Маловероятно, что граждане Грузии смогут устроиться в России на работу с приличным окладом, поэтому не произойдет всплеска отъезда в Россию трудовых мигрантов из Грузии, указал аналитик "Грузинского фонда стратегических и международных исследований" Ираклий Манагаришвили. "Россия интересует [грузин] только с точки зрения поездок к родственникам, живущим в РФ. Другие мотивы заинтересованности вряд ли можно найти", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Отмена визового режима не окажет и серьезного влияния на результаты выборов в Грузии – из-за незначительного числа пророссийски настроенных избирателей, добавил он.

Действовавший визовый режим осложнял поездки граждан Грузии в Россию, но те, кто хотел поехать, без проблем делали визы для въезда в Россию, отметил аналитик "Грузинского фонда стратегических и международных исследований" Георгий Бадридзе.

"Все это легко делалось, в том числе и в регионах. Были маленькие коммерческие ларьки - визовые пункты, нужно было просто заплатить и они [желающие] получали визы. Отмена визового режима вряд ли создаст значительное число мигрантов в Россию с трудовой целью. Те граждане Грузии, которые ездили в Россию до сих пор, продолжат ездить и сейчас", - сказал он.

По мнению Бадридзе, отмена визового режима не изменит коренным образом ситуацию и на предстоящих парламентских выборах. По его словам, на следующих парламентских выборах за «Грузинскую мечту» не станут голосовать избиратели, поддерживающие евроинтеграцию. Сам же факт отмены визового режима правительство России преподнесло как знак того, что им нравится политика правительства Грузии и это "вознаграждение за хорошее поведение", сказал аналитик.

10 мая издание Bell* отметило, что указы Владимира Путина об отмене визового режима с Грузией и возобновлении с ней прямого авиасообщения выглядят как награда правительству Грузии, которое не ввело санкций в отношении России после начала военной операции на Украине.

"Это будет заключать в себе весомые политические последствия – реакция правительства Грузии, которое начало объяснять, как хорошо будет гражданам Грузии – тому миллиону грузин, кто проживает в России. Однако, по данным переписи населения, в России проживает 112 тысяч этнических грузин. Такие заявления властей Грузии демонстрируют, что внешнеполитический курс Грузии направлен на интеграцию в Россию, а не в Евросоюз и НАТО", - сказал Георгий Бадридзе.

По его предположению, перед выборами «Грузинская мечта» радиально изменит политическую платформу. "Станет говорить и будет использовать лозунги вроде «Грузия превыше всего», ультраправые, националистические, якобы в защиту грузинских ценностей и традиций. Это будет притворством – проблема «Грузинской мечты» с Евросоюзом не в ценностях, а в требованиях [Евросоюза] воплотить те демократические принципы, на которых держится ЕС. А партия будет пытаться перевести с них на темы ЛГБТ и другие вопросы, которые не имеют какой-либо актуальности", - считает он.

Парламентские выборы, которые должны пройти осенью 2024 года, будут очень тяжелыми, так как «Грузинская мечта» не сможет одержать победу своими силами, предположил аналитик. По его словам, власти, как и ранее, будут использовать "административные ресурсы и криминальные элементы", но в следующем году «эти элементы будут использованы во всю мощь».

"Когда абсолютное большинство населения страны считает национальной целью вступление в Евросоюз и НАТО, партия, которая совершенно откровенно предала эти цели ради собственных, не сможет победить в объективных и справедливых выборах. Будет очень серьезная борьба между правительством и интересами всего народа. Выборы будут очень напряженными и драматичными", - сказал аналитик.

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