Жительница Сочи отказалась от прекращения дела об афере с земельным участком

26 мая 2023, 10:03

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Силовики убедили жительницу Сочи Светлану Лелик подписать заявление о прекращении возбужденного в отношении нее уголовного дела о мошенничестве с земельным участком. Формулировка в составленном силовиками заявлении подразумевает признание вины, и Лелик попросила прокуратуру аннулировать документ.

Как сообщал "Кавказский узел", жительница Сочи Светлана Лелик пожаловалась, что получила иск в связи с аферами вокруг продажи земельного участка в СНТ "Долина". В иске указывается, что она продала этот участок. Однако она никогда не владела этим участком и не имеет к этому товариществу отношения. "Женщина, которую я никогда не видела в глаза и не знаю, в исковом заявлении, где я указана третьим лицом, указывает, что якобы я в СНТ «Долина» продала земельный участок, который мне не принадлежал, а она его купила. В иске она просит признать ее «добросовестным покупателем». Параллельно с этим письмом мне стали названивать какие-то люди и представляться то полицейскими, то следователями, то представителями Следственного комитета. Они не присылали повесток, но устно требовали явиться в полицию, мотивируя тем, что расследуют дело о возврате в национальный парк более тысячи участков, среди которых якобы и мой участок в СНТ «Долина». На мои устные пояснения, что я никогда не имела земельного участка в СНТ "Долина" и никому его не продавала, на них не действовали", - рассказала Светлана Лелик.

30 сентября 2021 года стало известно, что прокуратура Краснодарского края выявила мошенничество с землями Сочинского нацпарка. В рамках расследования уголовного дела было арестовано более 11 тысяч земельных участков. Местные жители пожаловались, что прокуратура не реагирует на жалобы на необоснованный арест участков. От чиновников приходят отписки, а следствие объявило подозреваемыми неустановленных лиц, хотя во всех документах о продаже участков указаны конкретные имена, отметили они.

25 мая домой к Светлане Лелик пришли двое силовиков. Они представились краевыми следователями и спросили, хочет ли она, чтобы было прекращено дело в отношении нее о мошенничестве в особо крупном размере с земельным участком в СНТ «Долина», рассказала Светлана Лелик корреспонденту "Кавказского узла".

Женщина, по ее словам, с радостью согласилась, потому что «устала от преследований». Она рассказала, что силовики «в очень вежливой форме» предложили ответить письменно на несколько вопросов, касающихся обвинения в незаконном получении этого участка нацпарка. Они также помогли написать заявление о согласии с прекращением уголовного дела, которое Светлане предложили «просто подписать», заверив, что больше никто и никогда к ней не придет по данному поводу.

Светлана Лелик сфотографировала текст заявления, который подписала, однако внимательно прочитала его только после ухода силовиков. Оказалось, что она просит прекратить дело по «нереабилитирующим основаниям».

В самом заявлении, написанном рукой одного из силовиков и подписанном Лелик, сказано: «Я, Лелик Светлана Станиславовна, не возражаю против отказа в возбуждении уголовного дела в отношении себя по нереабилитирующим основанием по факту совершения преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «мошенничество в особо крупном размере», то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершённое группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере по основанию предусмотренному пункту 3 части 1 ст. 24 УПК РФ 1 . В связи с истечением сроков давности уголовного преследования, то есть по нереабилитирующим основаниям».

Нереабилитирующие основания фактически означают признание обвиняемым своей вины в совершенном преступлении, указал адвокат Роман Лыков. «Речь идет о мошенничестве в особо крупном размере. Статья является тяжкой, и срок давности привлечения к ответственности по ней составляет 10 лет. Если человек в ответах на вопросы указывает, что он не причастен к данному участку, его никогда не получал и не продавал, то он не должен просить о закрытии дела в отношении него по нереабилитирующим основаниям. Такими основаниями в этом случае являются отсутствие события и состава преступления, а значит, отсутствие какой-либо вины», - пояснил он корреспонденту «Кавказского узла».

Светлана Лелик написала заявление прокурору о том, что ее ввели в заблуждение, и попросила отозвать ее подпись под заявлением.

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