26 мая 2023, 13:32

Меняйло рапортовал о возвращении двух росгвардейцев из плена

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Казбек Габеев и Георгий Тменов, находившиеся в украинском плену с осени 2022 года, освобождены, отчитался глава Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", сотрудники Росгвардии из Северной Осетии Казбек Габеев и Георгий Тменов в начале октября 2022 года попросили главу республики помочь им вернуться домой из украинского плена. С тех пор Сергей Меняйло несколько раз заверял, что "держит на постоянном контроле" вопрос их обмена.

Об освобождении Габеева и Тменова глава республики сообщил поздно вечером 25 мая. Чуть позже, в полночь, Меняйло написал в своем Telegram-канале, что обоих "везут в госпиталь в Подмосковье" для реабилитации, после которой они смогут вернуться домой.

Осетинские росгвардейцы, среди которых были Тменов и Габеев, в октябре записали видеообращение к Меняйло, сообщив, что оказались в плену после окружения под Балаклеей.

"Подмогу за нами так и не прислали, которую ждали (...) несколько дней мы пытались выбраться из тыла, шли лесами без воды и без еды практически", - говорит Габеев на видео, фрагмент которого опубликовал вечером 25 мая Telegram-канал "Сапа 15".

В обращении Габеев подчеркивал что украинская сторона готова к обмену пленными, однако "на связи с украинской стороной никто не выходит".

Вместе с Габеевым и Тменовым на видео присутствуют еще четыре человека. Среди них Андрей Хоруженко и Александр Шмулевич, об освобождении которых Меняйло отчитался 9 декабря.

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Примечание:

"Стало известно о гибели шести уроженцев Северной Осетии на Украине", "Меняйло отверг связь батальонов из Северной Осетии с криминалом", "Пользователи соцсети раскритиковали реакцию Меняйло на дебош мобилизованных".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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