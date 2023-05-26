Волгоградский облсуд утвердил Ефимову штраф за дискредитацию армии

26 мая 2023, 04:47

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Суд в Волгограде отменить штраф, назначенный оппозиционеру Александру Ефимову по статье о дискредитации армии за публикацию материалов ООН. Политик усматривает в этом нарушение конституционных прав и намерен обжаловать решение в Верховном суде.

Как писал "Кавказский узел", в конце марта суд в Волжском оштрафовал члена федерального бюро партии "Яблоко" Александра Ефимова, усмотрев в его публикации в соцсети дискредитацию российских вооруженных сил. Сам Александр Ефимов связал свое преследование с проводимой им кампанией против переименования Волгограда в Сталинград. Политик обжаловал решение о штрафе в Волгоградском областном суде.

Ефимову вменили в вину "графическое изображение первого листа доклада Мониторинговой комиссии ООН по правам человека на Украине" от 16 января 2023 года, опубликованное в Интернете в открытом доступе. Политик напомнил, что Россия является учредителем, членом Совета Безопасности ООН. "Эта информация не несет в себе никакой общественной опасности. И привлечение меня к административной ответственности за ее распространение неадекватно. Оценочных суждений относительно вооруженных сил России в моей публикации не было", - сказал он.

Волгоградский областной суд 25 мая рассмотрел апелляционную жалобу Александра Ефимова на решение горсуда Волжского, который оштрафовал политика по статье о дискредитации вооруженных сил. Интересы Ефимова в суде представлял адвокат Роман Зайцев. Сотрудник полиции, вызванный в суд повесткой, не явился на заседание, сославшись на отпуск, передал корреспондент "Кавказского узла".

Исследовав материалы дела, судья предоставил слово Ефимову. Политик заявил, что текст из материалов дела, публикацию которого ему вменили в вину, не содержит его собственных личных высказываний или оценочных суждений.

«В качестве правонарушения мне вменяется публикация официального документа миссии ООН по правам человека на Украине. Это официальный документ, официального органа Генассамблеи и Совета безопасности, где сегодня председательствует Россия. В материалах же дела об этом нет ни слова. Думаю, сотрудники полиции в этом сами не разобрались […] В силу того, что дело рассматривалось в спешке, в деле не разобрался и суд», - заявил Александр Ефимов.

Он отметил, что публикация официального документа ООН не может наносить урона российскому государству или его вооруженным силам. «Я считаю, что российские граждане вправе знать, что происходит на самом деле. Количество жертв среди мирного населения, установленное ООН, россияне имеют право знать. Здесь речь идет о свободе слова, о праве получения и распространения информации», - подытожил Ефимов.

Адвокат Роман Зайцев в своем выступлении отметил «ряд важных процессуальных нарушений». Так, защита настаивала на проведении психолого-лингвистической экспертизы, которая могла бы ответить на вопрос, являлась ли эта информация дискредитацией или нет, однако это ходатайство так и не было рассмотрено: сотрудник полиции, в нарушение требований КоАП, это ходатайство не оформил. «И суд первой инстанции на это не обратил внимание. И сотрудник полиции и суд исходили не из экспертных данных, а из своих субъективных убеждений и представлений о том, что такое дискредитация», - заявил адвокат.

Судья удалился в совещательную комнату и после полуторачасового перерыва огласил решение: отказать в удовлетворении жалобы Ефимова. Решение городского суда Волжского о штрафе оставлено в силе.

«Какая-то надежда теплилась, но есть понимание текущей политической ситуации и правоприменительной практики: все постыдные решения будут приняты, и каждый новый уровень судов будет их отстаивать», - сказал Ефимов корреспонденту «Кавказского узла», комментируя результат.

По словам политика, административный протокол на него составлялся «с нарушением всех мыслимых и немыслимых норм», а судья облсуда проигнорировал его доводы. «Считаю этот процесс политическим, потому что он ущемляет не лично мое конкретное право, а конституционное право на получение и распространение информации», - подытожил он.

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