25 мая 2023, 16:38

Исламоведы сочли подлинным принятие мусульманства туристкой после топлес-фотосессии в Дагестане

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Решение о принятии ислама туристкой, ставшей объектом хейта и угроз после топлесс-фотосессии в Дагестане, вполне может быть искренним и не грозит ей еще большим осуждением со стороны мусульман, сочли опрошенные "Кавказским узлом" исламоведы.

Как писал "Кавказский узел", в соцсетях был опубликован ролик с девушкой, позирующей топлесс на фоне гор. Авторы комментариев в соцсети возмутились ее поведением. Девушка, разместившая в интернете снимки с топлес-фотосессии в Дагестане, удалила их со своих страниц в соцсетях после того, как получила десятки гневных комментариев от жителей республики. 22 мая было опубликовано видео, на котором девушка извинилась, но не за фотосессию, а за необдуманные слова о мусульманах. Она также сообщила о решении принять ислам. Пользователи Telegram сочли, что заявления девушки сделаны либо под давлением, либо с целью замять скандал.

19 мая в телеграм-канале Mash Gor было опубликовано видеообращение этой девушки к жителям Дагестана. Она заявила, в частности, что некоторые жители Дагестана сами не соблюдают традиции. "И обращаюсь к вам, мусульмане: не живете по шариату, я уверена, 90% из вас, кто пишет мне: "Ты так одеваешься, оскорбляешь", вы делаете намаз пять раз в день? Вы не курите, вы не пьете? У вас не было связей до свадьбы? Ну так и не надо других людей учить, как им жить, как им одеваться и так далее. Начните с себя, пожалуйста", – сказала она.

Никаких особенностей для принятия женщинами ислама нет, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" старший научный сотрудник Центра изучения проблем Кавказа МГИМО Ахмет Ярлыкапов. "Женщина или мужчина желает принять ислам, значения не имеет. Процедура одна — взрослый человек при двух свидетелях по собственному убеждению произносит слова шахады ("нет никаких богов, кроме Аллаха, и Мухаммад его посланник") и становится мусульманином", - пояснил он.

Главный научный сотрудник института востоковедения РАН, профессор Дмитрий Микульский также заявил об отсутствии разницы при принятии ислама мужчинами и женщинами. "Как мужчина, так и женщина при двух мусульманах свидетельствует о вере и становится мусульманином", - отметил он.

Ярлыкапов подчеркнул, что неизвестны мотивы, которые подтолкнули девушку к решению принять. "Мы не знаем истинных мотивов. Вполне вероятно, она, действительно, изъявила желание принять ислам. Таких случаев немало", - сказал он.

Кавказовед сомневается, что девушка станет объектом хейта, если не примет ислам. Возможно, наоборот, её будут хейтить дома за принятие ислама, считает он. "Она же живёт не в Дагестане. Принятие — это выбор человека. Да, с религиозной точки зрения мусульманину нельзя отказываться от ислама. Но здесь светское государство. Законы шариата в этом вопросе не применяются. И если вдруг она или кто-то еще не примет ислам, у них не возникнет каких-то проблем", - утверждает Ярлыкапов.

В светских государствах и в России в частности люди нередко переходят в ислам и в другие религии или отказываются от них, отметил Микульский. "Насколько я знаю, проблем у них при этом не возникает", - считает он.

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Примечание:

"Видео с женского пляжа в Махачкале вызвало споры о нравственности", "Туристка провела в Махачкале пикет в защиту Сарыкума", "Жители Дагестана поддержали жалобу туристки на жестокое обращение с животными".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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