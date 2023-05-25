Сотрудники МЧС на месте взрыва газа в Махачкале, 2016 год. Фото: Башир Алиев

25 мая 2023, 11:09

Суд утвердил оправдательный приговор владелице банкетного зала "Лайли"

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Верховный суд Дагестана утвердил оправдательный приговор, вынесенный судом предыдущей инстанции владелице банкетного зала "Лайли" в Махачкале, при пожаре в котором в 2016 году погибли 11 человек.

Как сообщал "Кавказский узел", 3 декабря 2022 года стало известно, что Верховный суд Дагестана в пятый раз отменил оправдательный приговор владелице банкетного зала "Лайли", при пожаре в котором в 2016 году погибли 11 человек.

Верховный суд Дагестана подтвердил оправдательный приговор владелице банкетного зала "Лайли" Маммаевой Д.С., сообщил суд 24 мая на своем сайте.

"Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Дагестан по результатам последнего апелляционного рассмотрения 24 мая 2023 года, дав оценку соответствию предъявленного Маммаевой Д.С. обвинения, с учетом позиции кассационного суда, признав приговор законным и обоснованным, оставила его без изменения", – сказано в сообщении.

Уголовное дело в отношении владелицы банкетного зала "Лайли" неоднократно рассматривалось судами различных инстанций, напомнил суд. Во время новых судебных разбирательств, защита Маммаевой обжаловала решения Верховного суда Дагестана в Пятом кассационном суде. Этот суд, в свою очередь, не соглашаясь с апелляционными определениями, отменял их и передавал дело на новые рассмотрения, сказано в сообщении.

Суд отметил, что несколько раз отменял оправдательный приговор Маммаевой, последний раз – 29 ноября 2022 года.

Напомним, 1 августа 2016 года при взрыве газа в махачкалинском банкетном зале "Лайли" пострадали 27 человек, 11 из них погибли. По версии следствия, собственница "Лайли" установила газовый баллон в подвале банкетного зала, нарушив требования пожарной безопасности. Взрыв произошел из-за разгерметизации баллона.

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Примечание:

"Банкетный зал закрыт в Махачкале", "Торговцы заявили о поджоге махачкалинского рынка", "33 человека пострадали в результате пожара на махачкалинском рынке".

Автор: "Кавказский узел"

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