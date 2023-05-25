Предложение перенести Цумадинский рынок вызвало резонанс в соцсети

25 мая 2023, 08:21

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Власти обсуждают возможность переноса Цумадинского рынка в Махачкале в другое место, сообщил министр промышленности и торговли Дагестана Низам Халилов. Местные жители отметили в соцсети, что около рынка постоянно возникают пробки. Они призвали принять решение о переносе как можно скорее, и построить на этом месте объекты социального назначения.

Как сообщал "Кавказский узел", предложения закрыть Цумадинский рынок в Махачкале звучали еще в 2018 году. В частности, 30 марта 2018 года правоохранители объявили, что рынок должен быть закрыт после того, как в ходе проверки на его территории были выявлены многочисленные нарушения правил пожарной безопасности.

По словам министра промышленности и торговли Дагестана Низама Халилова, власти прорабатывают вопрос о переносе Цумадинского рынка в Махачкале. Он пояснил, что на рынке работают около 500 предпринимателей, и потому закрыть его нельзя, поскольку в этом случае будут нарушены их права.

"Первый вице-премьер Дагестана Руслан Алиев поручил проработать вопрос или локализации на новом участке, или переоборудования на текущем месте. Поэтому вопрос будет прорабатываться. Это вопрос не одного дня, поэтому быстро принять решение не получится. Нужно найти компромисс между предпринимателями, жителями города и между властями", – привел 24 мая "Мирмол" слова Халилова.

Публикация о том, что власти обсуждают возможность переноса Цумадинского рынка, была размещена 24 мая в Instagram-паблике* dagizvestiyaa, на который подписаны около 377 тысяч пользователей. На 08.10 мск 25 мая этот пост набрал 1121 отметку "нравится" и 169 комментариев. Часть их авторов пожаловалась на пробки около рынка.

"Давно пора, постоянно пробки там", – отметила abachkamugutdinova_05.

"Вы посмотрите какие каждый вечер пробки там", – подчеркнул пользователь mago.medra.

"Давно пора перенести рынок за город, а то пробки постоянно", – написал также muslim.abdulkudusov.

Другая часть комментаторов заявила, что власти не впервые говорят о том, что обсуждают перенос рынка. "30 лет уже обсуждаем", – отметил пользователь abduhalim.i.m.

"Я студентом был, когда это начали обсуждать, окончил университет, отслужил, женился, дети уже школу закончили. А они ещё обсуждают", – сыронизировал ibadula_batirovich.

Еще одна часть комментаторов призвала построить на месте рынка социальные объекты.

"Лучше бы школы и садики построили", – считает patiamagomedova924.

"Уберите его за город и построите там школу, садик, спорткомплекс", – предложил пользователь nezn_rt.

"Сколько можно обсуждать? Перенесите и сделайте на его месте парк. В округе не оставили зелёную зону для прогулок. Посадите деревья, сделайте дорожки, аллеи", – написал пользователь aubhabibov.

"Где архитектор этого города? Неужели за столько лет нельзя эти рынки, начиная с Восточного, Ирчи Казака, второй рынок и Цумадинский, в современные торговые центры преобразовать?", – задался вопросом пользователь fortuna_altaira.

Напомним, оптовый рынок "Цумадинский" в Махачкале ранее назывался среди объектов, входящих в бизнес-империю бывшего мэра Махачкалы Саида Амирова, осужденного на пожизненное заключение.

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