Ветеран из Сочи добилась отмены необоснованного взыскания в пользу коммунальщиков

25 мая 2023, 04:40

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Суд в Сочи отказался взыскивать с 95-летней Веры Васильевой пеню по оплате горячей воды и отопления, которую ей начислило муниципальное предприятие. Пенсионерка добивается перерасчета платы за срок, когда фактически отопления не было.

Судья мирового судебного участка № 99 в Хостинском районе Сочи 24 мая отказалась удовлетворить иск МУП СТЭ (Теплоэерго) о взыскании задолженности с 95-летней ветерана войны Веры Васильевой, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" представитель суда.

Компания в своем иске требовала взыскать с Васильевой 1518,76 рублей - пеню за просрочку платежей за горячую воду и отопление в период с 01.07.2011 года по 28.02.2023 года, а также возместить судебные расходы за ее счет.

Вера Михайловна Васильева лично участвовала в заседании суда. Пенсионерка подчеркнула, что задолженности за оказанные услуги перед "Телоэнерго" у нее не было, однако компания необоснованно начисляет потребителям дополнительную плату.

«Отопительный сезон в Сочи длится пять месяцев, с середины ноября до середины апреля, но деньги МУП СТЭ требует с потребителей за полные шесть месяцев, ссылаясь на пункт 32 Постановления Правительства 354», - рассказала Вера Васильева (это постановление регламентирует права и обязанности сторон при предоставлении коммунальных услуг - прим. "Кавказского узла").

Представитель МУП СТЭ Татьяна Щербина, подавшая иск, лично на заседании суда не присутствовала. «Мы полмесяца в ноябре и полмесяца в апреле, считаем как два полных месяца и всем рассылаем платежные документы на основании Постановления Правительства № 354», - подтвердила она корреспонденту "Кавказского узла". Щербина добавила, что суды по аналогичным искам регулярно взыскивают деньги с потребителей в пользу Теплоэнерго, и "Васильева получила иск, так как за ней числилась задолженность".

По словам Веры Васильевой, иск от муниципального предприятия ей принесли в канун 9 мая вместе с поздравительными открытками от президента РФ, губернатора Краснодарского края и мэра Сочи.

«Я расстроилась очень сильно, и дело совершенно не в 1518 рублях и 76 копейках. Дело в том, что эта компания безнаказанно берет с сочинцев много лет деньги за неоказанные услуги и делают они это безапелляционно, рассылая требования тысячам сочинцев в суды. И суды, не разбираясь выдают судебные приказы приставам на аресты счетов и списание денег со счетов людей которые им ничего не должны. Такая же мера была применена и ко мне. Мне пришлось идти в суд в мои 95 лет и там отменять этот судебный приказ, но деньги мне все таки пришлось отдать за месяц, когда МУП СТЭ не включало отопление в городе. Я вообще не пользуюсь услугами МУП СТЭ, потому что у меня стоит колонка для обогрева воды и подачи тепла внутри квартиры, но все равно плачу, потому что там и слышать не хотят про мое индивидуальное отопление. Поэтому единственное, что я требовала от них - сделать перерасчет за пять месяцев отопления вместо шести. Но они и этого не сделали, а подали еще и иск о взыскании процентов», - пояснила ветеран.

Суд отказал коммунальщикам в иске в связи с истечением трехлетнего срока исковой давности. «Иск заявлен с 2011 года, то есть пропущено 9 лет, когда этот иск мог бы быть подан», - пояснила представитель суда. Представитель МУП СТЭ Татьяна Щербина отметила, что компания обжаловать решение не собирается, а планирует "просто списать этот долг по пеням с Васильевой". Вера Васильева отметила, что намерена обратиться в прокуратуру с жалобой на начисление платы за отопление в течение шести месяцев при фактической продолжительности отопительного сезона в пять месяцев.

Адвокат Роман Лыков отметил, что закон разрешает коммунальщикам начислять плату только за тот период, когда услуги фактически оказывались. Документ, на основании которого МУП СТЭ взимает деньги за период, когда нет отопления, по его данным, не публиковался.

«Все документы такого рода должны быть опубликованы и быть в общем доступе, но я такого документа не знаю. Деньги могут взиматься только за оказанные услуги, об этом говорится в статье 16 ФЗ «О защите прав потребителей», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла". Адвокат рекомендовал потребителям обратиться в Роспотребнадзор или в прокуратуру в случае начисления платы за неоказанные услуги.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.