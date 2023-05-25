Freedom House заявила об историческом снижении уровня демократии в Грузии

25 мая 2023, 02:42

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Международная организация Freedom House в новом отчете дала уровню демократии в Грузии самую низкую оценку за последние 10 лет, отметив заметное снижение индекса независимости медиа в стране.

Как писал "Кавказский узел", Грузия рассчитывает добиться в 2023 году статуса кандидата в члены Евросоюза. Условием для этого является выполнение 12 рекомендаций, которые Еврокомиссия опубликовала в июне 2022 года. Возобновление с 19 мая авиасообщения с Россией не несет заметной экономической выгоды для Грузии, но угрожает планам страны получить статус кандидата в члены Евросоюза, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

В отчете "Страны на пути к успеху-2023", опубликованном 24 мая, международная неправительственная организация оценила уровень демократии в Грузии на 34%. Для Грузии, которую Freedom House относит к странам с гибридными режимами, это самая низкая оценка за последние десять лет.

В докладе отмечаются факты преследования представителей медиа и случаи насилия над журналистами. Индекс независимости медиа в Грузии снизился с 3,50 до 3,25 (высшая оценка составляет 7 баллов). Ограничение присутствия журналистов на заседаниях парламента также расценено как часть ухудшения медиасреды.

Структурные проблемы, среди которых, помимо свободы медиа, отмечается независимость судов и многопартийность, в течение 2022 года остались в значительной степени нерешенными, констатируют авторы доклада.

Freedom House особо отмечает снижение готовности правящей партии «Грузинская мечта» воспринимать критику, как со стороны гражданского общества, так и со стороны стратегических партнеров. По мнению исследователей, в обществе "достигли пика" скептицизм и разочарование действиями правительства и курсом правящей партии.

«Год характеризовался тревожным уровнем словесных нападок, в том числе со стороны правительственных чиновников, организаций гражданского общества и оппозиции, а также тревожными случаями политически мотивированного правосудия. Оценка Советом Европы ситуации с правами человека в стране выявила различные критические области, включая широко распространенную дискриминацию в отношении сообщества ЛГБТ+ и религиозных меньшинств», - также говорится в документе. В нем также упоминается, что власти использовали непропорциональную силу для подавления протестов.

Freedom House дала сдержанную оценку состоянию демократии в Грузии, при том, что объективные оценки "должны быть намного ниже", заявил корреспонденту "Кавказского узла" лидер "Единого национального движения" Гиги Церетели.

"Наших политиков совершенно не интересуют судьбы людей, поэтому мы получаем такие низкие рейтинги", - констатировала лидер партии "Лело" Анна Нацвлишвили.

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