Активист Аббас Гусейнов рассказал суду о пытках

25 мая 2023, 01:43

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Активист Движения «Мусульманское единство» Аббас Гусейнов на предварительном заседании по жалобе на ужесточение условий содержания рассказал о пытках, которым он подвергался в местах лишения свободы. По словам матери Гусейнова и его адвоката, на теле активиста были заметны среды насилия.

Как писал "Кавказский узел", 15 мая активист движения "Мусульманское единство" Аббас Гусейнов обнародовал аудиообращение с заявлением о том, что в колонии его пытают, и его жизни грозит опасность. Сотрудники аппарата омбудсмена Азербайджана отреагировали на это заявление и 19 мая посетили Гусейнова в бакинском СИЗО.

15 мая Рахима Гусейнова, мать Аббаса Гусейнова, провела пикет в Баку, потребовав остановить пытки и притеснения его в колонии. После пикета сотрудники полиции отвезли Гусейнову в администрацию президента, где женщину записали на прием к профильному чиновнику. По словам Гусейновой, в течение последних месяцев ее сына подвергают физическому насилию в колонии и необоснованно заключают в карцер, а также решили на год отправить его в Гобустанскую тюрьму, где более суровые условия содержания. Адвокат Фахраддин Мехтиев в тот же день подал апелляционную жалобу на решение о переводе Гусейнова в Гобустанскую тюрьму.

В Бакинском апелляционном суде (БАС) 24 мая состоялось предварительное заседание по жалобе Аббаса Гусейнова. В ходе заседания Гусейнов рассказал о пытках, которым он подвергался в последние месяцы в различных пенитенциарных учреждениях, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» мать активиста Рахима Гусейнова.

«Согласно приговору, первые семь лет из 20 летнего срока Аббас провел в Гобустанской тюрьме. В ноябре прошлого года этот срок истек и Аббаса перевели в колонию. В колониях такой порядок: вновь прибывших сначала заключают в так называемый «карантин», который обычно длится две недели, после чего заключенного выпускают в «зону» по территории которой он в течение дня может свободно перемещаться. Но Аббаса в «карантине» держали больше месяца. От него требовали, чтобы мы заплатили 2 тысячи манатов (1200 долларов) за то, чтобы ему дали отдельную койку. Тюрьмы переполнены, в помещениях содержатся в два-три раза больше людей, чем там койко-мест. А за размещение в камере с отдельной койкой на каждого заключенного вымогают деньги», - рассказала Гусейнова.

По словам матери, Аббас Гусейнов принципиально отказался платить даже меньшую сумму, после чего к нему применили пытки. «На него набрасывались по пять-шесть надзирателей и избивали его. Били по всему телу, садились на голову. Ему сжимали наручники на запястьях до боли. Кроме того, периодически его заключали в карцер. Его наказывали также за то, что он вступался за других заключенных», - заявила она.

В феврале Гусейнова перевели в лечебное учреждение Пенитенциарной службы, где он пробыл 40 дней, отметила женщина. «Там его по сути не лечили, это был промежуточный этап для перевода Аббаса в другую колонию. Более того, в тюремном госпитале Аббаса также подвергали побоям за «непокорность». Все это продолжилось и в новой колонии, туда его перевели в начале апреля и он там пробыл до 18 мая. Тогда Аббаса отправили в СИЗО в связи с предстоящим рассмотрением апелляционной жалобы. Все это время, за исключением коротких периодов, Аббас провел в карцере», - пояснила Рахима Гусейнова.

Она добавила, что на теле Гусейнова до сих пор остаются следы насилия. «В суде я увидела у Аббаса на лбу ссадины. На запястьях остались следы изрезанных ран от сжимания наручников, ноги отекшие от побоев. То, что его пытали, было понятно и по следам крови на его куртке, рубашках, брюках. На стирку он одежду передает нам, и вся его одежда была запачкана кровью», - сказала мать активиста.

Гусейнова отметила, что после одиночного пикета перед администрацией президента Азербайджана, когда она заявила о нарушении прав сына, ее записали на прием в администрацию, а 23 мая пригласили на встречу.

«Меня вежливо выслушали, обещали взять на контроль рассмотрение его апелляционной жалобы. Я не хочу, чтобы Аббаса вновь отправляли в крытую тюрьму, там суровые условия и он уже там был семь лет. Там очень редко дают телефонные разговоры, еще реже свидания, он там почти не видит белого света - на прогулку выводят всего на один час. Передачи принимают редко, а еда там очень некачественная», - рассказала Гусейнова.

Адвокат Фахраддин Мехтиев корреспонденту «Кавказского узла» подтвердил, что в суде Гусейнов рассказал о пытках, а на его теле были заметны следы насилия.

«Да, Аббас Гусейнов говорил о пытках и побоях, но предметом жалобы было решение об ужесточении ему режима наказания и его переводе в Гобустанскую тюрьму на один год. Суд принял жалобу в производство. По существу жалоба будет рассмотрена 30 мая. Аббас сейчас в СИЗО и не имеет жалоб на условия содержания там, но если жалобу отклонят, то его отправят в крытую тюрьму. Что касается пыток, то мы уже передали жалобу в прокуратуру, пока результатов нет. Ждем окончания расследования. Если уголовное дело по фактам пыток не откроют, то мы отдельно обжалуем решение прокуратуры в суде», - отметил Мехтиев.

В аппарате омбудсмена корреспонденту «Кавказского узла» отказались раскрывать подробности принимаемых по заявлению Гусейнова мер, сославшись на то, что информация о них предоставляется представителям осужденного. Мать активиста Рахима Гусейнова отметила, что удовлетворена результатами своего обращения к омбудсмену.

«Именно после того, как обратилась к омбудсмену, моего сына перевели в СИЗО. Там же его посетили сотрудники аппарата омбудсмена. После этого, у Аббаса в СИЗО нет жалоб на условия содержания и обращение с ним. Там их содержат в камере на четырех человек и у каждого своя отдельная койка. Но наша главная сейчас забота - не допустить отправки Аббаса Гусейнова в Гобустанскую тюрьму. Моего сына незаконно арестовали по ложным обвинениям за то, что он был активным членом «Мусульманского единства». Никаких противозаконных вещей он не совершал», - добавила она.

Глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов назвал распространенной практику поборов в местах заключения в Азербайджане. «Я сам отбывал тюремный срок и не понаслышке знаю о поборах в тюрьме. За все берут деньги – за койку, за принятие душа, получение передачи, лечение в медпункте или госпитале и т.п», - сказал Гасанов корреспонденту «Кавказского узла».

Представители Пенитенциарной службы оказались не доступны для комментариев.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.