Силовики провели обыски по делу о мошенничестве в Пенсионном фонде Ингушетии

"Управлением ФСБ России по Ингушетии совместно с МВД России во взаимодействии с руководством региона в рамках ранее возбужденного уголовного дела по части 4 статьи 159 УК России (мошенничество) осуществляется комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по документированию коррупционных правонарушений, связанных с незаконным оформлением соцвыплат гражданам", — привело РИА "Новости" слова представителя спецслужбы.

В результате коррупционной деятельности были ущемлены права лиц из числа льготной категории, а государству причинён материальный ущерб, который, по предварительным оценкам специалистов, составил свыше 2 миллиардов рублей, говорится в сообщении.

Жители Ингушетии жаловались на проблемы с выплатой пенсий

В октябре 2022 года глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов сообщил, что пенсионеры массово жаловались на задержку выплат пенсий, и выяснилось, что пенсии были задержаны из-за нарушений в республиканском отделении Пенсионного фонда. К концу того же месяца власти отчитались о выплатах задержанных пенсий. Пенсионеры подтвердили, что получили выплаты, но призвали разъяснить, из-за чьих нарушений они оставались без денег. Пенсионный фонд объяснил задержку выплат некорректными данными в системе.

Многие пенсионеры в Ингушетии не имеют "финансовой подушки", и для них двухнедельная задержка выплат стала большой проблемой. Семьям, для которых пенсии являются единственным доходом, пришлось занимать деньги или рассчитывать на помощь соседей, рассказали "Кавказскому узлу" жители республики.

Сообщение с темой "В Магасе не было выплат пенсии за четыре месяца" поступило на смс-сервис "Кавказского узла" 18 марта. "Можно узнать, будет ли выплата пенсий за декабрь, январь, февраль март в Магасе", - написал автор сообщения. Пользователи WhatsApp* могут присылать "Кавказскому узлу" сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

В марте пенсионеры из Ингушетии пожаловались на задержку выплаты пенсий, ряду из них пенсии задержали на несколько месяцев. По их словам, представители Пенсионного фонда ссылаются на перерасчет. Сотрудник Пенсионного фонда посоветовал людям, столкнувшимся с этой проблемой, сверить документы в фонде.

Напомним также, что в ноябре 2020 года бывший руководитель отделения Пенсионного фонда в Ингушетии Мовлат Вышегуров и еще 22 человека были обвинены в создании преступного сообщества и мошенничестве с материнским капиталом на сумму более 38 миллионов рублей. По данным следствия, их жертвами стали полторы сотни женщин, кроме того, в 115 случаях сертификаты были оформлены на несуществующих детей.

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