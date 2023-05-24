Айгюн Гумбатова пожаловалась на угрозы от силовиков

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Жена осужденного азербайджанского активиста Айгюн Гумбатова сообщила, что силовики несколько часов удерживали ее с ребенком и угрожали, требуя прекратить акции протеста. В МВД Азербайджана заверили, что Гумбатова была приглашена для беседы, а общение проходило "в рамках этики и закона".

"Кавказский узел" писал, что 23 мая супруга осужденного на 10 лет активиста партии Народного фронта Азербайджана Агиля Гумбатова Айгюн Гумбатова на акции протеста в Баку потребовала назначить социальное пособие семье с тремя детьми, оставшейся без средств к существованию. Чиновники сообщили, что пособия она лишена, так как семья владеет трехколесным мотоциклом, и значит, имеет средство заработка. В феврале 2022 года Губатова на акции протеста заявляла, что власти Азербайджана чинят препоны с оформлением пособий на детей. В Минсоцзащиты Азербайджана тогда пообещали оказать Гумбатовой помощь.

Агиль Гумбатов был задержан 11 августа 2021 года по делу о ранении ножом жителя поселка Зиря близ Баку. 16 августа 2021 года адвокат пожаловался в прокуратуру на то, что оппозиционер подписал признательные показания после избиений. Позднее и сам Гумбатов отказался от первичных показаний, заявив, что дал их под пытками. Член президиума ПНФА Асиф Юсифли заявил, что Агиль Гумбатов стал жертвой кампании властей против оппозиционной партии. "Его единственная вина в том, что он выходил в прямой эфир в социальных сетях и требовал от властей назначения детских пособий. Просто власти хотят наказать его и запугать всех остальных граждан", - сказал он ранее "Кавказскому узлу". 15 ноября 2021 года судья Бакинского суда по тяжким преступлениям приговорил члена партии Народного фронта Азербайджана Агиля Гумбатова к 10 годам лишения свободы по делу о хулиганстве. 7 февраля суд в Баку оставил без удовлетворения кассационную жалобу на приговор активисту партии Народного фронта Агилю Гумбатову Правозащитники признали Гумбатова политзаключенным.

Айгюн Гумбатова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что сегодня около 10.00 (9.00 мск), когда она вышла вместе с сыном из дома, к ней подъехал гражданский автомобиль и водитель в гражданской одежде, представившись полицейским, предложил сесть в автомобиль, чтобы проехать в отдел полиции. В это же время подъехал другой автомобиль, вышедший из него мужчина отобрал у Гумбатовой сотовый телефон и проверил сумку, чтобы удостовериться в отсутствии второго телефона. Вместе с больным сыном женщину до вечера того же дня продержали в РОВД, их привезли домой, когда дочь и второй сын возвращались из школы и детского сада, сообщила Гумбатова.

По ее словам, сегодня она намеревалась провести одиночную акцию протеста перед зданием МВД в Баку, требуя справедливого отношения к ее ходатайству о выдаче адресного социального пособия. Прежде она проводила акции протеста у здания Министерства труда и социального обеспечения Азербайджана.

Гумбатова сообщила, что в полиции ее и сына долго держали взаперти в комнате, в присутствии офицера. Силовики задали ей вопросы о причине ее протестов и объясняли, что требования надо предъявлять в установленном законом порядке. "В полдень я громко потребовала выпустить и заявила, что не откажусь от намерений протестовать. Мне сказали, что они ждут указания о том, как со мной поступить. С мальчиком произошел припадок, он закусил губы, изо рта пошла кровь. Затем ребенок укусил до крови свой палец",- рассказала она. По ее словам, затем сотрудник полиции начал угрожать физической расправой или заключением "если я не одумаюсь и не перестану нарушать порядок". "Я вновь заявила, что не откажусь отстаивать свои права. Около 17.30 (16.30 мск) меня и сына привезли домой, вернув телефон", - отметила Гумбатова.

В пресс-службе МВД Азербайджана корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что Гумбатова была приглашена в полицию для разъяснений по ее жалобе. "Угроз и насилия к ней не применялось, общение было выдержано в рамках этики и закона", - сказал глава пресс-службы МВД.

Ранее Гумбатова заявила, что так как ее муж Агиль Гумбатов приговорен к десяти годам лишения свободы, семья не имеет средств к существованию. Айгюн не работает, так как вынуждена смотреть за больными детьми. По ее словам, ей помогает партия Народного фронта, активистом которой является осужденный муж.

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