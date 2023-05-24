Военный из Северной Осетии осужден на три года за ранение сослуживца

24 мая 2023, 16:15

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Мобилизованный Сагындык Карабалиев получил три года колонии за ранение подчиненного. Защита настаивала на смягчении наказания, указывая на готовность Карабалиева отправиться на военную операцию на Украине, но суд в Ростове-на-Дону составил приговор Владикавказского военного суда в силе.

Три года лишения свободы получил военнослужащий из Северной Осетии Сагындык Карабалиев, который ранил ножом подчиненного в воинской части, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

Как следует из приговора, опубликованного на сайте Южного окружного военного суда, мобилизованный Карабалиев находился в восковой части в состоянии алкогольного опьянения. Он сделал замечание подчиненному, однако его рассердила реакция подчиненного на его слова. После чего Карабалиев нанес подчиненному удар ножом в левую часть груди.

Владикавказский гарнизонный суд приговорил его к трем годам лишения свободы. Защита Карабалиева попыталась оспорить приговор, заявив, что суд первой инстанции не учел, что Карабалиев в полном объеме признал свою вину, раскаялся в содеянном, возместил вред, причиненный потерпевшему, примирился с ним. В качестве доводов, которые должны были послужить смягчению наказания, защита привела положительные характеристики Карабалиева, отсутствие судимостей и наличие ребенка, а также отличное владение "военной техникой и опытом, необходимым для выполнения специальных задач в ходе СВО".

Однако Южный окружной суд указал, что с учетом характера и степени общественной опасности содеянного, указание в жалобе на готовность принять участие в специальной военной операции не может являться основанием для признания назначенного ему наказания чрезмерно суровым. Апелляция оставила приговор без изменений.

Как следует из карточки дела на сайте Южного окружного военного суда, прошло два судебных заседания, приговор был вынесен 28 апреля. Данных об обжаловании приговора в кассации в карточке дела не содержится.

Карабалиев обвинялся в превышении должностных полномочий с применением насилия и причинением тяжких последствий (часть 3 статьи 286 Уголовного кодекса России). наказание по этой статье составляет от трех до 10 лет лишения свободы.

"Кавказский узел" также писал, что Южный окружной суд утвердил приговор о штрафе в 100 тысяч рублей военному из Дагестана Ивану Князеву, который по неосторожности убил своего сослуживца. Семье погибшего назначена компенсация в 1 миллион рублей, хотя потерпевшая сторона просила о компенсации морального вреда в 4 миллиона.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* внесен Минюстом в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.