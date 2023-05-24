Суд усмотрел фальсификации в деле жителя Чечни о наркотиках

24 мая 2023, 10:27

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Дело жителя Чечни Тимура Закиева отправлено на пересмотр, поскольку Верховный суд республики и прокуратура не исключили, что оно было сфальсифицировано полицией.

Суд и прокуратура предположили, что сотрудник полиции мог сфальсифицировать материалы уголовного дела по статье о наркотиках в отношении местного жителя Тимура Закиева, который 21 февраля был признан виновным в хранении марихуаны и осужден на год условно. Приговор был вынесен в особом порядке, то есть, без исследования доказательств вины.

Верховный суд Чечни вернул дело на повторное рассмотрение в связи с предполагаемой "фальсификацией сотрудником ОМВД доказательств с целью создания иллюзии раскрытия преступления", сообщили 23 мая "Кавказ.Реалии"* со ссылкой на постановление суда.

Параллельно были вынесены частные постановления в адрес главы Верхненаурского сельского поселения и начальника отдела МВД. Кроме того, в первой инстанции не могли рассматривать уголовное дело в особом порядке, так как в его материалах имеются существенные противоречия и признаки фальсификации, указало издание.

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